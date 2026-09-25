Eine Reparatur sorgte für chaotische Zustände bei der Bahn in Köln. Über 15 Linien durch den Kölner Hauptbahnhof waren von einer Störung betroffen. Die Strecke zwischen dem Bahnhof Köln Messe/Deutz und Köln Süd waren über den Mittwochvormittag (23. September) beeinträchtigt.

Inzwischen soll die Störung jedoch behoben sein. Im Zuginformations-Portal „zuginfo.nrw“ hatte die Bahn das Ende für 13.30 Uhr prognostiziert, es kann noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Bahnstörung in Köln: Mehrere Regionallinien betroffen

Betroffen war vor allem auch der Kölner Hauptbahnhof, der zwischen den Halten in Deutz und Süd liegt. Der Grund für die Beeinträchtigungen war ein defektes Signal, das repariert werden musste.

Auf „zuginfo.nrw“ war aber auch von einer defekten Weiche die Rede, sowie von einer Streckenreparatur. Reisende mussten daher Geduld aufbringen und wurden gebeten, ihre Verbindung vorab zu prüfen und gegebenenfalls mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.

Diese Linien sind betroffen:

RE 1 (RRX): Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm RE 5 (RRX): Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel RE 6 (RRX): Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden RE 7: Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld RE 8: Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RE 9: Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen RE 22 Köln–Euskirchen–Gerolstein–Trier RB 24: Köln–Euskirchen–Kall/Gerolstein RB 25: Köln–Overath–Engelskirchen–Marienheide–Meinerzhagen–Lüdenscheid RB 26: Köln Messe/Deutz–Köln–Bonn–Koblenz–Mainz RB 27: Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RB 38: Köln Messe/Deutz–Horrem–Bedburg RB 48: Wuppertal-Oberbarmen–Solingen–Köln–Bonn–Bonn-Mehlem S 6: Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen S 11: Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal S 12: Au (Sieg)-Hennef-Troisdorf-Cologne-Horrem S 19: Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren

In Folge der Störung kam es zu Teilausfällen und Verspätungen. Es konnte deshalb auch zu Änderungen im Zuglauf kommen, hieß es.

Die Bahn rät Kundinnen und Kunden bei Störungen, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen. Das geht beispielsweise über das Bahn-Portal bahn.de oder die App DB Navigator. (bas)