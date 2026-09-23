Chaos im Kölner Bahnverkehr: Eine Störung betrifft fast alle Linien der Regional- und S-Bahnen.
Große BahnstörungWichtige Zugstrecke in Köln beeinträchtigt – viele Linien betroffen
Eine Reparatur sorgt für chaotische Zustände bei der Bahn in Köln. Viele Linien durch den Kölner Hauptbahnhof sind von einer Störung betroffen. Die Strecken zwischen dem Bahnhof Köln Messe/Deutz und Köln Süd sind seit Mittwochvormittag (23. September) beeinträchtigt.
Die genaue Dauer der Störung kann die Bahn bisher noch nicht benennen. Im Zuginformations-Portal „zuginfo.nrw“ wird sie vorerst bis 13.18 Uhr eingeschätzt.
Bahnstörung in Köln: Mehrere Regionallinien betroffen
Betroffen ist auch der Kölner Hauptbahnhof, der zwischen den Halten Deutz und Süd liegt. Der Grund für die Beeinträchtigungen ist ein defektes Signal, das repariert werden muss. Auf „zuginfo.nrw“ ist aber auch von einer defekten Weiche die Rede, sowie von einer Streckenreparatur.
Reisende müssen daher Geduld aufbringen und werden gebeten, ihre Verbindung vorab zu prüfen und gegebenenfalls mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.
Diese Linien sind betroffen:
- RE 1 (RRX): Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm
- RE 5 (RRX): Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel
- RE 6 (RRX): Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden
- RE 7: Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld
- RE 8: Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz
- RE 9: Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen
- RE 22 Köln–Euskirchen–Gerolstein–Trier
- RB 24: Köln–Euskirchen–Kall/Gerolstein
- RB 25: Köln–Overath–Engelskirchen–Marienheide–Meinerzhagen–Lüdenscheid
- RB 26: Köln Messe/Deutz–Köln–Bonn–Koblenz–Mainz
- RB 27: Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz
- RB 38: Köln Messe/Deutz–Horrem–Bedburg
- RB 48: Wuppertal-Oberbarmen–Solingen–Köln–Bonn–Bonn-Mehlem
- S 6: Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen
- S 11: Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal
- S 12: Au (Sieg)-Hennef-Troisdorf-Cologne-Horrem
- S 19: Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren
In Folge der Störung kommt es zu Teilausfällen und Verspätungen. Es kann deshalb auch zu Änderungen im Zuglauf kommen, heißt es.
Die Bahn rät Kundinnen und Kunden, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen. Das geht beispielsweise über das Bahn-Portal bahn.de oder die App DB Navigator. (bas)