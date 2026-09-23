Eine Reparatur sorgt für chaotische Zustände bei der Bahn in Köln. Viele Linien durch den Kölner Hauptbahnhof sind von einer Störung betroffen. Die Strecken zwischen dem Bahnhof Köln Messe/Deutz und Köln Süd sind seit Mittwochvormittag (23. September) beeinträchtigt.

Die genaue Dauer der Störung kann die Bahn bisher noch nicht benennen. Im Zuginformations-Portal „zuginfo.nrw“ wird sie vorerst bis 13.18 Uhr eingeschätzt.

Bahnstörung in Köln: Mehrere Regionallinien betroffen

Betroffen ist auch der Kölner Hauptbahnhof, der zwischen den Halten Deutz und Süd liegt. Der Grund für die Beeinträchtigungen ist ein defektes Signal, das repariert werden muss. Auf „zuginfo.nrw“ ist aber auch von einer defekten Weiche die Rede, sowie von einer Streckenreparatur.

Reisende müssen daher Geduld aufbringen und werden gebeten, ihre Verbindung vorab zu prüfen und gegebenenfalls mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.

Diese Linien sind betroffen:

RE 1 (RRX): Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm RE 5 (RRX): Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel RE 6 (RRX): Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden RE 7: Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld RE 8: Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RE 9: Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen RE 22 Köln–Euskirchen–Gerolstein–Trier RB 24: Köln–Euskirchen–Kall/Gerolstein RB 25: Köln–Overath–Engelskirchen–Marienheide–Meinerzhagen–Lüdenscheid RB 26: Köln Messe/Deutz–Köln–Bonn–Koblenz–Mainz RB 27: Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RB 38: Köln Messe/Deutz–Horrem–Bedburg RB 48: Wuppertal-Oberbarmen–Solingen–Köln–Bonn–Bonn-Mehlem S 6: Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen S 11: Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal S 12: Au (Sieg)-Hennef-Troisdorf-Cologne-Horrem S 19: Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren

In Folge der Störung kommt es zu Teilausfällen und Verspätungen. Es kann deshalb auch zu Änderungen im Zuglauf kommen, heißt es.

Die Bahn rät Kundinnen und Kunden, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen. Das geht beispielsweise über das Bahn-Portal bahn.de oder die App DB Navigator. (bas)