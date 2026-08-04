Bis zu 6000 Euro möchte der Männerchor Grüngürtelrosen über eine Charity-Aktion mit dem Verkauf seines eigenen Rosé-Weins einsammeln. Mit dem Erlös wollen die Sänger die Familien von krebskranken Kindern unterstützen.

Die Grüngürtelrosen haben zu diesem Zweck während des Weinfests am Rhein von Mittwoch, 5. August, bis Sonntag, 9. August, einen Stand am Rheinauhafen. Ziel ist es, 2000 Flaschen zu verkaufen. Drei Euro pro Flasche möchte der Chor spenden.

Spende geht an „Kölner Elternhaus“

Das Geld geht an das „Kölner Elternhaus“, das direkt neben der Kinderkrebsstation der Universitätsklinik Köln steht. Dort können Familien der betroffenen Kinder wohnen und psychosoziale Unterstützung erhalten. Der Förderverein für krebskranke Kinder betreibt das Elternhaus.

Philipp Mader vom Vorstand der Grüngürtelrosen sagte: „Wir Grüngürtelrosen stehen für Spaß, Gemeinschaft und soziales Engagement. Mit der Aktion auf dem Weinfest wird diese Idee konsequent fortgeführt.“ Neben dem Wein bieten sie auf dem Fest auch T-Shirts an, den Erlös spendet der Verein vollständig. Dadurch kann sich die Spendensumme noch erhöhen.

Mehr als 75.000 Euro hat der große Männerchor laut eigener Aussage in den vergangenen Jahren schon für gemeinnützige Organisationen gesammelt.

Der Stand der Grüngürtelrosen wird einer der Getränke- und Essensstände zwischen Harry-Blum-Platz und Elisabeth-Treskow-Platz sein. Das Weinfest am Rhein findet von Mittwoch bis Samstag von 16 bis 22 Uhr statt, am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. (red)