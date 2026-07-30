Diese Weinfeste sind 2026 in und um Köln noch einen Besuch wert. Wir haben die schönsten Veranstaltungen zusammengestellt.
Termine 2026Die schönsten Weinfeste in Köln und NRW
Mit dem fortschreitenden Sommer haben Köln und die Region einiges für Weinliebhaber zu bieten. Ob am Rheinufer, in der Innenstadt oder verbunden mit einem Kurztrip in eine der Nachbarstädte – wir haben die schönsten Weinfeste rausgesucht, die 2026 noch anstehen.
Weinfeste 2026 in und um Köln
Bei Weinfesten steht im Mittelpunkt natürlich immer der edle Tropfen. Neben lokalen Weinen aus deutschen Anbaugebieten werden häufig auch internationale Erzeugnisse angeboten. Gastronomische Begleitprogramme ergänzen das Angebot in der Regel. Oft gibt es passende Speisen, von Flammkuchen und Käse über frisches Brot bis hin zu süßen Crêpes.
Weinsommer in Düsseldorf
30. Juli bis 2. August 2026
Um den Juli ausklingen zu lassen, lohnt sich ein Besuch in Düsseldorf. Beim Weinsommer am Burgplatz stellen verschiedene rheinland-pfälzische Winzer die neuen Jahrgänge ihrer Rebsäfte vor. Ein einzigartiges Spektrum an Geschmäckern, ergänzt durch kleine Leckereien.
Öffnungszeiten: Do 16-24 Uhr, Fr - Sa 14-24 Uhr, So 12-24 Uhr
Burgplatz, 40213 Düsseldorf
Weinfest am Kölner Rheinauhafen
5. bis 9. August 2026
Das Weinfest im Rheinauhafen ist eine Entdeckungsreise durch die Welt deutscher und europäischer Weingüter und Weinanbaugebiete. An fünf Tagen können Besucher an den Ständen verkosten und erkunden. Dazu gibt es hochwertige Snacks und Speisen auf die Hand: Flammkuchen, Pasta und Brotzeit vom Sternekoch Maximilian Lorenz.
Öffnungszeiten: Mi - Sa 16-22 Uhr, So 14-20 Uhr
Rheinauhafen Köln, zwischen Elisabeth-Treskow-Platz und Harry-Blum-Platz
Zum Wein am Rhein in Köln.
Trauben- & Hopfenfest an der Kölner Rheinpromenade
14. bis 16. August 2026
Direkt an der Rheinpromenade lockt Mitte August internationale Bier- und Weinkultur. Mit Blick auf den Rhein stellen Brauereien und Weingüter ausgewählte Spezialitäten vor. Dazu gibt es lokale Schmankerl wie Rievkooche und Flammkuchen.
Kölner Rheinuferpromenade, Konrad-Adenauer-Ufer, 50677 Köln
Max & Moritz Weinmarkt am Kölner Lenauplatz
14. bis 23. August 2026
Bei gemütlicher Atmosphäre lädt Neuehrenfeld zum Weitrinken ein. Rund um den Brunnen am Lenauplatz können gute Weine und feines Essen in entspannter Sommerstimmung genossen werden. Für Verpflegung sorgen Gastro-Stände aus dem Veedel.
Öffnungszeiten: Mo - Fr 16.30-21.30 Uhr, Sa - So 14-21.30 Uhr
Lenauplatz, 50825 Köln
Weinfest in Bonn
20. bis 23. August 2026
Beim Weinfest in Bonn können Besucher auf dem Münsterplatz Weine, Sekte und Alkoholfreies genießen. Zwischen Imbissständen und Live-Musik präsentieren Winzer aus Rheinhessen und Umgebung ihre Rebensäfte.
Münsterplatz, 53111 Bonn
Winzerfest Leichlingen
28. bis 30. August 2026
In Leichlingen verwandelt sich der Stadtpark neben dem Rathaus Ende August in ein gemütliches Weindorf. Live-Musik auf der Bühne sorgt für die richtige Stimmung, während die Besucher die Weine der verschiedenen Winzer genießen. Begleitet wird das Winzerfest von einem verkaufsoffenen Sonntag.
Öffnungszeiten: Fr 17-23 Uhr, Sa 15-23 Uhr, So 12-20 Uhr
Stadtpark, Neukirchener Straße, 42799 Leichlingen
Wein am Rhein in Düsseldorf
28. bis 30. August 2026
Zweimal jährlich – Ende Mai und Ende August – verwandelt sich das Mannesmannufer in Düsseldorf in eine Winzermeile. Mit Blick auf den Rhein gibt es neben leckerem Wein auch Cocktails und Streetfood zu genießen. Besonderheit: Es gibt auch alkoholfreie, vegane und histaminarme Weine.
Öffnungszeiten: Fr 16-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr
Mannesmannufer, 40213 Düsseldorf
Zum Wein am Rhein Düsseldorf.
Wein am Rhein in Leverkusen
4. bis 6. September 2026
In Leverkusen wird das Weinfest zum Erlebnis für die ganze Familie. Zwischen Strandbar und Wacht am Rhein werden die Weine direkt vom Winzer ausgeschenkt. Begleitet werden die Tropfen von Flammkuchen und Leckereien vom Grill. Live-Bands sorgen dabei für Stimmung, und ein Karussell und Trampolin stellen die Unterhaltung der Kleinen sicher.
Öffnungszeiten: Fr - Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr
Neuland-Park, Nobelstraße 91, 51373 Leverkusen
Ahrweiler Weinwochen
4. bis 6. September und 11. bis 13. September 2026
Das größte Weinfest im Ahrtal überzeugt Anfang September an zwei Wochenenden mit mittelalterlichem Charme. In Ahrweiler treffen sich Weinliebhaber auf dem Marktplatz zwischen den historischen Stadtmauern zu dem traditionsreichen Weinfest. Dazu gibt es ein musikalisches Bühnenprogramm an allen Tagen.
Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Zu den Ahrweiler Weinwochen.
Weinfest „FestiWein“ in Bachem
18. bis 20. September 2026
Bei diesem Weinfest mit besonderem Flair treffen Festival-Atmosphäre und Wein aufeinander. Die Stände zahlreicher Winzer reihen sich neben zwei Bühnen ein, auf denen ein vielfältiges Musikprogramm von Rock und Pop bis zu Jazz und Folk spielt. Der Weinlesezug mit 10.000 Lichtern ist das Highlight des Events und erhellt die Straßen des Weinorts am Sonntagabend.
Ortskern von 53474 Bachem
Porzer Weinfest
25. bis 27. September 2026
Beim Porzer Weinfest in Köln können direkt an der Rheinpromenade an drei Tagen erlesene Weine genossen werden. Das Ambiente wird durch kulinarische Angebote und ein Musikprogramm begleitet.
Öffnungszeiten: Fr 16-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-18 Uhr
Rheinpromenade Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln
Zum Porzer Weinfest.
Winzerfest Königswinter
2. bis 4. Oktober
Das traditionsreiche Winzerfest Anfang Oktober ist ein echtes Highlight und einen Besuch nach Königswinter wert. Mit schwungvoller Live-Musik und einem festlichen Zug durch die Altstadt, geht es hier um mehr als Wein. Neben regionalen Rebsäften werden zusätzliche lokale Spezialitäten angeboten. Der Festumzug startet am Samstag um 12.30 Uhr, Musik spielt an beiden Tagen.
Marktplatz Königswinter
Zum Winzerfest in Königswinter.
Mülheimer Weinwoche
7. bis 11. Oktober 2026
Im Oktober verwandelt sich der Palmengarten der Stadthalle in Köln-Mühlheim für fünf Tage in ein gemütliches Weinfest. In der letzten Oktobersonne können ausgewählte Weine und Leckereien genossen werden.
Öffnungszeiten: Mi - Sa ab 16 Uhr, So ab 12 Uhr
Palmengarten an der Stadthalle Köln-Mühlheim