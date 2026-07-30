Mit dem fortschreitenden Sommer haben Köln und die Region einiges für Weinliebhaber zu bieten. Ob am Rheinufer, in der Innenstadt oder verbunden mit einem Kurztrip in eine der Nachbarstädte – wir haben die schönsten Weinfeste rausgesucht, die 2026 noch anstehen.

Weinfeste 2026 in und um Köln

Bei Weinfesten steht im Mittelpunkt natürlich immer der edle Tropfen. Neben lokalen Weinen aus deutschen Anbaugebieten werden häufig auch internationale Erzeugnisse angeboten. Gastronomische Begleitprogramme ergänzen das Angebot in der Regel. Oft gibt es passende Speisen, von Flammkuchen und Käse über frisches Brot bis hin zu süßen Crêpes.

Weinsommer in Düsseldorf

30. Juli bis 2. August 2026

Um den Juli ausklingen zu lassen, lohnt sich ein Besuch in Düsseldorf. Beim Weinsommer am Burgplatz stellen verschiedene rheinland-pfälzische Winzer die neuen Jahrgänge ihrer Rebsäfte vor. Ein einzigartiges Spektrum an Geschmäckern, ergänzt durch kleine Leckereien.

Öffnungszeiten: Do 16-24 Uhr, Fr - Sa 14-24 Uhr, So 12-24 Uhr

Burgplatz, 40213 Düsseldorf

Zum Weinsommer Düsseldorf.

Weinfest am Kölner Rheinauhafen

5. bis 9. August 2026

Beim „Wein am Rhein“ in Köln gibt es am Rheinauhafen neben leckerem Wein auch Speisen. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Weinfest im Rheinauhafen ist eine Entdeckungsreise durch die Welt deutscher und europäischer Weingüter und Weinanbaugebiete. An fünf Tagen können Besucher an den Ständen verkosten und erkunden. Dazu gibt es hochwertige Snacks und Speisen auf die Hand: Flammkuchen, Pasta und Brotzeit vom Sternekoch Maximilian Lorenz.

Öffnungszeiten: Mi - Sa 16-22 Uhr, So 14-20 Uhr

Rheinauhafen Köln, zwischen Elisabeth-Treskow-Platz und Harry-Blum-Platz

Zum Wein am Rhein in Köln.

Trauben- & Hopfenfest an der Kölner Rheinpromenade

14. bis 16. August 2026

Direkt an der Rheinpromenade lockt Mitte August internationale Bier- und Weinkultur. Mit Blick auf den Rhein stellen Brauereien und Weingüter ausgewählte Spezialitäten vor. Dazu gibt es lokale Schmankerl wie Rievkooche und Flammkuchen.

Kölner Rheinuferpromenade, Konrad-Adenauer-Ufer, 50677 Köln

Max & Moritz Weinmarkt am Kölner Lenauplatz

14. bis 23. August 2026

Am Weinmarkt in Neuehrenfeld können sich Weinliebhaber bei gemütlicher Atmosphäre versammeln. Copyright: Martina Goyert

Bei gemütlicher Atmosphäre lädt Neuehrenfeld zum Weitrinken ein. Rund um den Brunnen am Lenauplatz können gute Weine und feines Essen in entspannter Sommerstimmung genossen werden. Für Verpflegung sorgen Gastro-Stände aus dem Veedel.

Öffnungszeiten: Mo - Fr 16.30-21.30 Uhr, Sa - So 14-21.30 Uhr

Lenauplatz, 50825 Köln

Weinfest in Bonn

20. bis 23. August 2026

Beim Weinfest in Bonn können Besucher auf dem Münsterplatz Weine, Sekte und Alkoholfreies genießen. Zwischen Imbissständen und Live-Musik präsentieren Winzer aus Rheinhessen und Umgebung ihre Rebensäfte.

Münsterplatz, 53111 Bonn

Winzerfest Leichlingen

28. bis 30. August 2026

In Leichlingen verwandelt sich der Stadtpark neben dem Rathaus Ende August in ein gemütliches Weindorf. Live-Musik auf der Bühne sorgt für die richtige Stimmung, während die Besucher die Weine der verschiedenen Winzer genießen. Begleitet wird das Winzerfest von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Öffnungszeiten: Fr 17-23 Uhr, Sa 15-23 Uhr, So 12-20 Uhr

Stadtpark, Neukirchener Straße, 42799 Leichlingen

Wein am Rhein in Düsseldorf

28. bis 30. August 2026

Zweimal jährlich – Ende Mai und Ende August – verwandelt sich das Mannesmannufer in Düsseldorf in eine Winzermeile. Mit Blick auf den Rhein gibt es neben leckerem Wein auch Cocktails und Streetfood zu genießen. Besonderheit: Es gibt auch alkoholfreie, vegane und histaminarme Weine.

Öffnungszeiten: Fr 16-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr

Mannesmannufer, 40213 Düsseldorf

Zum Wein am Rhein Düsseldorf.

Wein am Rhein in Leverkusen

4. bis 6. September 2026

In Leverkusen wird das Weinfest zum Erlebnis für die ganze Familie. Zwischen Strandbar und Wacht am Rhein werden die Weine direkt vom Winzer ausgeschenkt. Begleitet werden die Tropfen von Flammkuchen und Leckereien vom Grill. Live-Bands sorgen dabei für Stimmung, und ein Karussell und Trampolin stellen die Unterhaltung der Kleinen sicher.

Öffnungszeiten: Fr - Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr

Neuland-Park, Nobelstraße 91, 51373 Leverkusen

Ahrweiler Weinwochen

4. bis 6. September und 11. bis 13. September 2026

Das größte Weinfest im Ahrtal überzeugt Anfang September an zwei Wochenenden mit mittelalterlichem Charme. In Ahrweiler treffen sich Weinliebhaber auf dem Marktplatz zwischen den historischen Stadtmauern zu dem traditionsreichen Weinfest. Dazu gibt es ein musikalisches Bühnenprogramm an allen Tagen.

Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zu den Ahrweiler Weinwochen.

Weinfest „FestiWein“ in Bachem

18. bis 20. September 2026

Bei diesem Weinfest mit besonderem Flair treffen Festival-Atmosphäre und Wein aufeinander. Die Stände zahlreicher Winzer reihen sich neben zwei Bühnen ein, auf denen ein vielfältiges Musikprogramm von Rock und Pop bis zu Jazz und Folk spielt. Der Weinlesezug mit 10.000 Lichtern ist das Highlight des Events und erhellt die Straßen des Weinorts am Sonntagabend.

Ortskern von 53474 Bachem

Porzer Weinfest

25. bis 27. September 2026

Beim Porzer Weinfest in Köln können direkt an der Rheinpromenade an drei Tagen erlesene Weine genossen werden. Das Ambiente wird durch kulinarische Angebote und ein Musikprogramm begleitet.

Öffnungszeiten: Fr 16-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-18 Uhr

Rheinpromenade Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln

Zum Porzer Weinfest.

Winzerfest Königswinter

2. bis 4. Oktober

Das traditionsreiche Winzerfest Anfang Oktober ist ein echtes Highlight und einen Besuch nach Königswinter wert. Mit schwungvoller Live-Musik und einem festlichen Zug durch die Altstadt, geht es hier um mehr als Wein. Neben regionalen Rebsäften werden zusätzliche lokale Spezialitäten angeboten. Der Festumzug startet am Samstag um 12.30 Uhr, Musik spielt an beiden Tagen.

Marktplatz Königswinter

Zum Winzerfest in Königswinter.

Mülheimer Weinwoche

7. bis 11. Oktober 2026

Im Oktober verwandelt sich der Palmengarten der Stadthalle in Köln-Mühlheim für fünf Tage in ein gemütliches Weinfest. In der letzten Oktobersonne können ausgewählte Weine und Leckereien genossen werden.

Öffnungszeiten: Mi - Sa ab 16 Uhr, So ab 12 Uhr

Palmengarten an der Stadthalle Köln-Mühlheim