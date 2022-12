Köln: Sängerin Maria Inglese nimmt an neuer Sat 1-Musikshow teil

Köln – In 100 Sekunden 100 Juroren zu beeindrucken ist eine Mammutaufgabe. Dieser Herausforderung stellen sich die ausgewählten Gesangstalente in der neuen sechsteiligen Musikshow auf Sat 1 „All Together now“, die ab Freitag, 27. Mai um 20.15 Uhr startet. Auch die Kölner Sängerin Maria Inglese versucht ihr Glück. Je mehr Musikprofis bei ihrer Darbietung aufstehen, mitsingen und mittanzen, desto größer ist die Chance auf einen Sieg.

Musikshow auf Sat 1 „All Together Now“ startet Freitag, 27. Mai um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Melissa Khalaj. Copyright: dpa

Kölner Sängerin Maria Inglese: Erster TV-Auftritt

Ob Inglese es geschafft hat, darf sie allerdings noch nicht verraten. „Die Sendung wurde unter strengen Corona-Auflagen im Ossendorfer Coloneum produziert und ich habe das Ergebnis selbst noch nicht gesehen. Ich bin ganz gespannt“, sagt die 32-Järige dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Vor ein paar Jahren habe sie eine Agentur kontaktiert und sie gefragt, ob sie Lust hätte teilzunehmen – wegen Corona wurde die Show zunächst verschoben. Es ist Ingleses erster Auftritt in einer TV-Show. Doch musikalisch unerfahren ist die Kölnerin mit italienischen Wurzeln keineswegs. „Ich liebe die Musik seit ich klein bin und ich im italienischen Fernsehen jedes Jahr das Pop-Festival Sanremo gesehen habe“.



Köln: Sängerin Maria Inglese nimmt an neuer Sat 1-Musikshow teil Copyright: Inglese

Mit 15 besuchte sie die erste Gesangsschule in Bonn. Später wechselte sie nach Köln zum Studio „Voice of Factory“, wo sie Schülerin der Gesangslehrerin Yana Kris wurde und bis heute ist. „Sie ist sehr bekannt im Musical- und Opernbereich und wir machen viele Shows zusammen“, erzählt die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin.

Maria Inglese: Kölner Sängerin auf Hochzeiten, Galas oder in Theatern

Galas, Events, Hochzeiten, Weihnachtsshows im Senftöpfchen oder andere Bühnen: Das ist das Geschäft von Inglese, neben ihrem eigentlich Hauptberuf. Stilistisch ist sie spezialisiert auf italienisch- und deutschsprachigen Pop sowie Cover von Klassikern. Auch an eigenen Songs arbeitet sie – doch alles neben ihrem Bürojob.



Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Berufsschule Anzeige Köln soll eine Musical-Akademie bekommen von Helmut Frangenberg

IFFC Cologne Anzeige Junges Fimfestival will Debatte um Behinderung im Film voranbringen von Maria Gambino

Cirus Roncalli Anzeige Kölner Publikumslieblinge standen schon mit vier Jahren in der Manege von Stefan Worring

„Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin geworden, weil Sprachen neben der Musik meine große Leidenschaft sind. Das Schönste für mich wäre es, wenn ich irgendwann in Teilzeit im Büro arbeiten ginge, und in Teilzeit die Musik weiter verfolgen kann“. Ihre Vorbilder sind die belgisch-kanadische Sängerin Lara Fabian sowie Popstar Christina Aguilera. „Ihre Darbietung und ihre Stimme sind einfach toll“.

In welcher Folge die Zuschauerinnen und Zuschauer Inglese erleben dürfen, ist ebenfalls streng geheim. Moderiert wird die Sendung von Melissa Khalaj, die 2007 bei der Castingshow Popstars mitmachte und danach diverse Sendungen wie „The Voice of Germany“.