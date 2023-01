Köln – Der Aufsichtsrat des Kölner Zoos hat auf seiner jüngsten Sitzung den Vertrag von Theo Pagel als Vorstandsvorsitzender und Vorstandssprecher der AG Zoologischer Garten Köln bis 31. Januar 2027 verlängert. Damit werde die Arbeit Pagels, der auch außerhalb des Kölner Zoos aktiv und einflussreich sei, gewürdigt, teilte der Zoo mit. So habe er bis vergangenen November dem Weltzooverband (WAZA) – der Dachvereinigung wissenschaftlich geführter Zoos weltweit - als Präsident vorgestanden. Außerdem ist er Mitglied des Councils des Europäischen Zooverbands und im Vorstand des Verbands der Zoologischen Gärten.



Pagel ist laut Zoo in der Lehre an der Universität zu Köln tätig, Mitglied im Tierschutzbeirat des Landes NRW und in mehreren Gremien der Weltnaturschutzunion. Der Aufsichtsrat sehe die besonders positive Entwicklung, die der Zoo in den vergangenen Jahren unter Leitung Pagel und Christopher Landsbergs genommen habe. Zahlreiche neue Anlagen seien entstanden, wie zuletzt etwa das Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus.

Mit 66 Jahren in den Ruhestand

„Der Zoo ist unter Leitung von Professor Pagel lokal wie international äußerst hoch angesehen – wir freuen uns, dass er für eine weitere Berufung zur Verfügung steht“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Unna. Pagel behalte immer das Ziel vor Augen, bei Haltung, Tierwohl, Bildung, Forschung und Naturschutz innovativ Maßstäbe zu setzen.



„Meine Lebensplanung sieht vor, nach dann 36 Jahren Kölner Zoo – davon 20 als Zoodirektor – mit 66 Jahren in Ruhestand zu gehen“, sagte Pagel. Bis zum Ende seiner Amtszeit habe er mit dem Team noch viel vor. (red)





