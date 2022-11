Köln/Lüdenscheid – Nach dem Fund eines Sprengsatzes in einer abgestellten Regionalbahn in Köln ist ein Tatverdächtiger in Lüdenscheid festgenommen worden. Der 21-Jährige habe bei seiner Vernehmung ein umfangreiches Geständnis abgelegt, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Köln am Freitagabend mit.



Der junge Mann aus dem Sauerland räumte demnach ein, den Gegenstand schon am Freitag vergangener Woche in einer Regionalbahn abgelegt zu haben. Als Motiv habe er Unzufriedenheit mit seiner prekären sozialen Lage angegeben, mit der Tat habe er öffentliche Aufmerksamkeit erregen wollen. Erkenntnisse zu einem extremistischen Hintergrund lägen nicht vor.



Verdächtiger wieder

Sprengsatz in Regionalzug in Deutz Anzeige Kölner Polizei hat Foto des Tatverdächtigen von Tim Stinauer

Der 21-Jährige sei bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Da es keine Haftgründe gebe, sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Polizei Fotos eines Verdächtigen vorliegen – es handelt sich um Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Person auf den Fotos war maskiert, aber gut zu erkennen, sagte ein Ermittler. Wie die Ermittler auf die Spur des 21-Jährigen kamen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag nicht. (hol, ts)

Sprengsatz in Kölner Regionalzug entdeckt Anzeige Welches Motiv könnte der Täter gehabt haben? von Tim Stinauer