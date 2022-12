Köln – Die Stadt hat am Donnerstag damit begonnen, das marode Dach des Wallraf-Richartz-Museums instand zu setzen. Arbeiter montierten dafür an der Fassade des markanten Gebäudes zunächst ein Gerüst. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 1,34 Millionen Euro. Im Zuge von Wartungstätigkeiten wurden bereits im Jahr 2019 erhebliche Mängel im Bereich der Dachabdichtung festgestellt – oberhalb des Ausstellungstrakts stand damals Wasser.

Da die bislang umgesetzten Sicherungsmaßnahmen die Sanierung des Daches laut Stadt nicht ausgleichen können und keine langfristige Lösung darstellen, bestehe die Notwendigkeit, die Dachsanierung „innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes zu beginnen und umzusetzen“. Die Sicherheit der im Museum untergebrachten Kunstwerke sei ohne Instandsetzung des Dachs nicht dauerhaft sicherzustellen, so die Stadt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Diebstähle und lange Lieferzeiten Anzeige Erneut Probleme auf der Opernbaustelle in Köln von Tim Attenberger

Wallraf-Richartz-Museum Anzeige Kölner Neubau auf rote Risikostufe gesetzt von Tim Attenberger

Stahlbauunternehmen gekündigt Anzeige Bau des Jüdischen Museums in Köln verzögert sich von Tim Attenberger

Der Abbruch des bestehenden und die Erstellung eines neuen Dachaufbaus schätzt die Stadt als „technisch aufwendig“ ein, weil dieser im Sinne des Urheberrechts des Architekten Oswald Mathias Ungers als fünfte Fassade des Gebäudes ausgebildet ist und auch weiterhin mit Betonwerksteinen verkleidet werden muss. Das Museum bleibt während der bis Ende August vorgesehenen Bauarbeiten geöffnet.