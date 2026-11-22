Der traditionsreiche Teppichfachhändler Ten Eikelder verlässt nach über 100 Jahren seinen Standort an der Severinstraße und zieht um an den Bonner Wall in die Nähe des Volksgartens. Bis Ende November läuft der Räumungsverkauf, das neue Geschäft soll spätestens zum Jahresbeginn 2027 eröffnen.

Geschäftsführer David Zimmermann begründet den Umzug vor allem mit Verkehrsproblemen rund um den Standort an der Severinstraße. Seit dem Archiveinsturz 2009 sei die Lage immer schwieriger geworden. Kunden könnten das Geschäft nur sehr schlecht dem Auto erreichen. Besonders, seit die PKW-Zufahrt über den nahegelegenen Waidmarkt gesperrt ist, sei die Frequenz zurückgegangen.

Neue Niederlassung von Ten Eikelder wird wesentlich kleiner

Das neue Geschäft wird wesentlich kleiner sein: An der Severinstraße wurde die Ware auf 750 Quadratmetern angeboten, am Bonner Wall sind es nur 150 Quadratmeter. „Wir werden unser Konzept umstellen von einer Teppich-Welt auf ein Teppich-Studio“, so Zimmermann. Statt große Mengen hochwertiger Waren vorrätig zu halten, wolle man sich auf individuelle Anfertigungen konzentrieren.

Das Unternehmen wurde 1923 von den Gebrüdern ten Eikelder gegründet. Die Firma arbeitet sowohl für Privatkunden, als auch für die Industrie, Kommunen, Versicherungen und Hotels. Viele große Firmen gehören laut Angaben von Zimmermann zu den Kunden. Auch sei Ten Eikelder durch Sonderanfertigungen wie zum Beispiel einen Teppichboden mit dem eingewebten Stadtwappen im Auftrag der Stadt Köln bekannt. Schon 2008 sagte Franz ten Eikelder im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Wir sind eins der letzten Fachgeschäfte, die von Orient- bis zu Designteppichen die ganze Bandbreite abdecken.“ Er hatte sich 2009 aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. (cv)