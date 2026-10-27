Auf die immer länger werdende Liste der aussterbenden Wörter ist längst auch die Schabracke gerutscht. Dass die „ahl Schabrack“ eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für ein unangenehmes Weibsbild darstellt, werden in Köln zwar noch viele Menschen wissen. Aber als Teil einer Fensterdekoration ist die Schabracke kaum noch bekannt – zumal Fenster-Deko als solche ebenfalls bereits ihren Rückzug angetreten hat.

Das merkt wohl kaum ein Berufszweig deutlicher als der Raumausstatter. Und auch Udo Sitzius würde sich angesichts der zunehmend gardinenlosen Fenster vielleicht Sorgen machen, wenn er das ehemalige Kerngeschäft nicht längst den Bedürfnissen und Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst hätte. „Früher hatte die Gardine einen ganz anderen Stellenwert“, betont der 60‑Jährige. Man bezog nicht eher ein neues Heim, bevor nicht die Vorhänge hingen.

Von der Marquisette bis zum Schiebevorhang

Als Vertreter der dritten Generation des nunmehr seit 95 Jahren in Nippes bestehenden Familienbetriebs Sitzius hat er die Entwicklung im Bereich der Fensterdekoration von Kindheit an mitverfolgt: Von der über 100 Jahre alten leichten Marquisette, deren netzartige Optik ab den 50er Jahren einen wahren Boom erlebte, bis zu modernen Schiebevorhängen, Doppelrollos, Plissees, Faltstores oder Vertikaljalousien, die heute gefragt sind.

Udo Sitzius ist der Enkel von Georg Sitzius, der seinerzeit gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm in der Nippeser Auguststraße den Raumausstatter-Firmensitz begründete. Nachdem die beiden Brüder im Streit auseinandergegangen waren, ließ sich Wilhelm auf der Neusser Straße nieder. Fast auf der Höhe vom „Kornbrenner“, der ältesten Gaststätte in Nippes, wurde 1957 das Haus errichtet, in dem sich bis heute das Raumausstattungsgeschäft Sitzius befindet.

Udo Sitzius ist Spezialist für Fensterdekoration sowie Hitze- und Kälteschutz. Copyright: Susanne Hengesbach

Nachdem Udo Sitzius den Betrieb im Jahr 2003 von seinem Vater Hans-Georg übernommen hatte, baute er noch einmal gründlich um, vergrößerte die Fläche erheblich und schuf damit Raum für ein neues Sortiment: Einrichtungsdekoration. Dieser Bereich, zu dem neben Kissen, Decken und Leuchten inzwischen auch zahlreiche Geschenkartikel zählen – wie etwa Wanddekor fürs gemütliche Zuhause, Vasen oder hochwertiger Kunstblumenschmuck –, ist seit jeher das Terrain von Christiane Sitzius.

Nachfrage nach Hitzeschutz steigt

In den zurückliegenden Wochen, erzählt sie, verging kaum ein Tag, an dem nicht jemand die Nase durch die Tür streckte und fragte, wann sie denn auf Weihnachtsdekoration umstellen würde. „Wir haben einen so tollen Beruf“, findet die gelernte Bauzeichnerin, die es liebt, täglich fast ausschließlich mit verschönernden Attributen zu tun zu haben, während ihr Ehemann überwiegend raus zu den Kunden fährt. Anders als der klassische Vorhang, den junge Leute heutzutage vielfach überflüssig finden, hat sich die Funktion von der reinen Deko auf Zweckmäßigkeit verlagert. Nicht erst seit dem zurückliegenden extrem heißen Sommer, steige die Nachfrage nach Hitzeschutz, berichtet Udo Sitzius.

Ein weiteres Segment mit Wachstumspotenzial seien der Insekten- sowie der Kälteschutz. Letzteren kannte man seit jeher in Form des dicken, sperrigen Materials im Eingangsbereich von Kneipen. Im hauseigenen Atelier von Sitzius werden jedoch auch elegant wirkende Vorhänge gefertigt, die aufgrund ihrer Stoffstruktur die durch schlecht isolierte Fenster eindringende Kälte abmildern. Und weil Fensterdekoration – egal für welchen Zweck – mit der Zeit Schmutz aufnimmt, bietet das Nippeser Unternehmen auch Gardinenpflege nach Terminvereinbarung an. Innerhalb von zwei Tagen werde die Fensterdekoration abgenommen und in sauberem Zustand wieder aufgehängt, verspricht Sitzius.

Mit der Kombination aus dem Verkauf von Wohnbedarf und Service-Leistungen vor Ort, wie etwa den Kunstlederbänken, die gerade für den Kornbrenner gefertigt werden, versuchen Udo und Christiane Sitzius einen Trend aufzuhalten, der längst auch die Raumausstatter erfasst hat. „Da wächst nichts mehr nach. Diese Kombination aus Handwerk und Geschäft findet man kaum noch.“

Raumausstattung Sitzius, Neusser Straße 178, Köln-Nippes. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr und nach Vereinbarung