Köln – In der Lindenstraße 11 ist am Freitag ein neuer Pop-up-Store eröffnet worden. Verkauft wird hier Mosel-Wein in Kölner Flaschen. „Simul“ (lateinisch für „zusammen“) heißt die Weißwein-Cuvée mit dem Hauptbestandteil Riesling und soll gemäß dem Namen für gemeinsames Genießen stehen. Stephanie Bong und ihr Mann Michael Rotkegel, die gemeinsam eine PR-Agentur in Ehrenfeld führen, kamen – wie soll es auch anders sein – bei einem Glas Wein auf die Idee.



Weinfachmann von der Mosel unterstützt Kölner

Sie suchten und fanden prominente Unterstützung beim renommierten Winzer Markus Molitor an der Mosel. Der war erst skeptisch, warum ausgerechnet Kölner Nicht-Fachleute sich in die heiß umkämpfte Branche einbringen wollten. „Doch nach unserem ersten Treffen war Markus Molitor von der Idee begeistert und es folgten viele gemeinsame Meetings und Verkostungen“, sagt Stephanie Bong.



Nun haben die beiden den nächsten Schritt gewagt und haben den Pop-up-Store rund um ihren Wein eröffnet. Bei dem wird auf Styling ebenso viel Wert gelegt wie auf den Geschmack. „Wir haben für die Flaschen ein tiefdunkles, schwarzähnliches Grün gewählt. Außerdem sind die Flaschen mit 900 Gramm außergewöhnlich schwer.“ Und mit 21,60 Euro ist der Wein allerdings auch nicht gerade etwas für jeden Tag. (red)