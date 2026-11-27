Nach der Verhaftung zweier mutmaßlicher Islamisten am Donnerstagmorgen, die einen Anschlag auf die Kölner Synagoge geplant haben sollen, haben die Kölner Vereine „Klare Kante“ und „City of Hope Cologne“ zusammen mit weiteren Gruppen eine Solidaritätsbekundung für die Jüdische Gemeinde veröffentlicht. Darin warnen sie vor einem anti-semitischen Klima in Deutschland fordern die Ausweisung des iranischen Botschafters.

In der in sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme erklären die Unterzeichner, dass der Schutz jüdischen Lebens „nicht nur ein Lippenbekenntnis“ sein dürfe. Weiter heißt es da: „Wir begrüßen die Aufklärung der Tat und stehen fest an der Seite der Synagogen-Gemeinde Köln und aller Jüdinnen und Juden.“

Unterzeichner fordern entschlosseneres Auftreten von Politik und Gesellschaft

Die Unterzeichner warnen davor, dass Antisemitismus „immer häufiger verschwiegen, verharmlost oder sogar legitimiert“ werde, und fordern ein entschlosseneres Auftreten der Politik und der Gesellschaft gegen Judenhass.

Darüber hinaus fordern sie eine weitere Untersuchung, inwiefern das iranische Regime in antisemitischen Netzwerken eine Rolle spielt. Die Unterzeichner sprechen davon, dass sich dessen Anhänger „sichtbar auf antisemitischen Demonstrationen und entsprechenden Strukturen“ zeigten.

Daher sclössen sie sich dem Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, in seiner Forderung an, den Botschafter Irans aus Deutschland auszuweisen. Weitere Unterzeichner sind unter anderem die „Deutsch-Israelische Gesellschaft Köln“, das „Jüdische Forum CDU NRW“ sowie der „Ganey-Tikva-Verein Bergisch Gladbach“. (red)