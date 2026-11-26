Wenn es nach den Wünschen der Lindenthaler Bezirkspolitik ginge, würden schon lange keine Autos mehr durch den Kölner Stadtwald brausen. Sie haben bereits vor einiger Zeit beschlossen, dass die Stadtverwaltung die Kitschburger Straße zwischen Dürener und Friedrich-Schmidt-Straße für den Autoverkehr sperren soll – und wurden von dem Verkehrsausschuss der Stadt Köln zurückgepfiffen. Anschließend verlor sie einen Rechtsstreit über ihre Zuständigkeit für die Entscheidung.

Nun soll aber zumindest das Tempo auf der Straße auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt werden. Das hat die Bezirksvertretung in ihrer vergangenen Sitzung entschieden, außerdem, dass auf der Höhe der Marcel-Proust-Promenade ein Überweg installiert wird, der mit Haifischzähnen und einer Radfahrerfurt ausgestattet ist. Er soll die vielen Radfahrenden, die dort die Verkehrsachse queren, besser schützen.

Tempo 30 und Überweg für mehr Sicherheit

Der Antrag kam von der Jugendvertretung, die seit vergangenem Sommer in der Lindenthaler Bezirkspolitik vertreten ist und ein eigenes Antragsrecht hat. Sie begründete ihn damit, dass der Schulweg über die Kitschburger Straße sicherer werden soll. Viele Kinder und Jugendliche aus dem Kölner Westen queren auf dem Weg über die Marcel-Proust-Promenade in Richtung der Lindenthaler Schulen, wie dem Apostel-Gymnasium und der Liebfrauenschule, die Verkehrsachse.

Gerade im Berufsverkehr, der zeitgleich über die Kitschburger Straße rollt, fahren die Autos dort aber oft sehr schnell. „Über die Kitschburger Straße führt ein Hauptweg der Schüler“, betonte ein Jugendvertreter. „Der Überweg ist dementsprechend sehr stark frequentiert. Daher würden wir es als sehr sinnvoll erachten, wenn hier Tempo 30 eingeführt wird.“

Für noch mehr Sicherheit soll der ebenfalls auf Antrag der Jugendvertretung beschlossene Überweg sorgen. Eine Jugendvertreterin begründete den Wunsch nach dem Zebrastreifen nebst Fahrradfurt: „Die Schüler und Schülerinnen sollen so mit dem Fahrrad über die Kitschburger Straße weiterfahren können, anstatt, wie sonst bei Fußgängerüberwegen üblich, abzusteigen und das Fahrrad zu schieben.“

Die „Haifischzähne“ seien essenziell, da Autofahrer trotz der wartenden Radfahrenden oft die Geschwindigkeit nicht reduzieren würden. Dabei handelt es sich um weiße Dreiecke auf der Fahrbahn, deren Spitzen in Richtung der Verkehrsteilnehmenden zeigen, denen Vorfahrt gewährt werden muss.

Tempo 30 und Überweg in der Vergangenheit abgelehnt

Bezirksbürgermeister Roland Schüler hatte auch einen Hinweis für die Jugendvertretung: „Die Verwaltung hat früher einen Überweg an dieser Stelle abgelehnt, weil es ganz in der Nähe an der Kreuzung Friedrich-Schmidt-/Kitschburger Straße eine Ampelanlage gab“, sagte er. Da diese aber nun schon lange einem Kreisverkehr gewichen sei, sähe er dieses Hindernis nicht mehr.

Die Bezirkspolitik hat allerdings auch bereits im Jahr 2017 einmal beschlossen, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Kitschburger Straße auf Tempo 30 gesenkt werden soll – und ist damit gescheitert. Die Verwaltung erachtete dies damals nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung für nicht umsetzbar. Die ist aber 2024 novelliert worden. So können Städte und Gemeinden nun leichter Tempo 30 auf bestimmten Strecken anordnen, beispielsweise auf „hoch frequentierten Schulwegen“. Die Stadtverwaltung möchte laut ihrer Auskunft nun prüfen, ob die Voraussetzungen auf der Kitschburger Straße, um Tempo 30 und einen Fußgängerüberweg einzurichten, nun vorliegen.