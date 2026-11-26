Glühwein trinken und dabei das eigene Veedel erkunden: Auch 2026 gibt es in Köln wieder mehrere Glühweinwanderwege. In verschiedenen Stadtteilen schließen sich dafür Kneipen, Cafés und Restaurants zusammen. Besucherinnen und Besucher können bei einem winterlichen Spaziergang von einer Station zur nächsten ziehen und dabei unterschiedliche Glühweinangebote entdecken. Eine feste Reihenfolge gibt es nicht – die Stationen lassen sich individuell ansteuern.

In diesem Jahr gibt es Angebote im Kwartier Latäng, in Sülz und Klettenberg sowie in Mülheim. Im Kölner Stadtwald erwartet Besucherinnen und Besucher außerdem ein etwas anderes Konzept mit zwei winterlichen Spazierrouten.

Glühweinwanderweg im Kwartier Latäng

Vom 20. November bis zum 23. Dezember 2026 können Besucherinnen und Besucher beim Glühweinwanderweg im Kwartier Latäng verschiedene Lokale im Viertel ansteuern. Die teilnehmenden Kneipen, Bars und Restaurants laden jeweils ab 18 Uhr zum Glühweintrinken ein. Insgesamt zehn Stationen sind dabei.

Diese Lokale machen mit:

Carmen und Rosa Feynsinn Meister Gerhard Jim & June Lost Level Piranha Bei Oma Kleinmann Spritz Rosebud Engelbät

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Glühweinwanderweg in Mülheim

In Mülheim können Glühwein-Fans vom 27. November bis zum 19. Dezember auf Entdeckungstour gehen. Elf Lokale beteiligen sich an der Aktion. Der Glühweinwanderweg findet freitags und samstags statt, die Stationen sind jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet.

Diese Lokale sind dabei:

Lokschuppen Rheinspaziert Frizzantino Jakubowski Haldi Spoon Toré Limes Castell Oya Na Piwo Zum Krug

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Glühweinwanderweg in Sülz und Klettenberg

Auch in Sülz und Klettenberg gibt es 2026 wieder einen Glühweinwanderweg. Vom 26. November bis zum 20. Dezember beteiligen sich zehn Cafés, Restaurants und weitere Anlaufstellen. Geöffnet ist der Glühweinwanderweg jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr. Die Stationen verteilen sich auf die beiden Veedel.

Besonderheit zum Auftakt: Im Impact Coffee gibt es am 26. November, zum Start des Glühweinwanderwegs, einen „Techno Thursday“. Außerdem werden vor Ort Tattoos von der Tätowiererin Soyvivi angeboten.

Diese Stationen sind dabei:

Impact Café A Ver Bisu Café Balthasar Deli Sülz Unkelbach Eckstein Savoca Lilys Büdchen Sülzer Weihnachtsdorf

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Glühweinwanderweg und Kinderpunschwanderung im Kölner Stadtwald

Ein etwas anderes Konzept erwartet Glühwein-Fans im Kölner Stadtwald. Hier führt der Weg nicht von Kneipe zu Kneipe, sondern verbindet zwei winterliche Märkte: den Winterzauber am See und den Winterzauber am Stadtwald. Besucherinnen und Besucher können sich an einer der beiden Glühweinhütten eine Thermoskanne mit Glühwein zum Mitnehmen besorgen und anschließend auf eigene Faust loswandern. Informationen zu den verschiedenen Thermoskannengrößen und Preisen gibt es vor Ort beziehungsweise auf den Social-Media-Kanälen der Veranstalter.

Der Glühweinwanderweg: Die rund 1,5 Kilometer lange Strecke führt vom Winterzauber am See oder vom Winterzauber am Stadtwald über den Hültzplatz mit seinem alten Baumbestand durch den Kölner Stadtwald. Unterwegs bietet sich ein Blick über den Kahnweiher.

Der Kinderpunschwanderweg: Für Familien gibt es zusätzlich eine rund 3,5 Kilometer lange Strecke. Sie beginnt am Winterzauber am See und führt über den Lindenthaler Tierpark und einen Aussichtspunkt im Stadtwald bis zum Winterzauber am Stadtwald. Auch der Stadtwald-Spielplatz liegt auf dem Weg. An den beiden Weihnachtsmärkten wartet jeweils ein Kinderkarussell. Für die Kinder gibt es Kinderpunsch zum Mitnehmen.

Die beiden Märkte und ihre Öffnungszeiten:

Winterzauber am Stadtwald: Hülsstraße/Ecke Aachener Straße Winterzauber am See: Seeterrassen am Leonardo Royal Hotel, Dürener Straße 287

Beide Märkte haben montags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleiben sie geschlossen. Am 26. Dezember ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

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Ob es in diesem Jahr noch weitere Glühweinwanderwege in Köln geben wird, ist bislang nicht bekannt. Im vergangenen Jahr führte beispielsweise auch eine Route durch die Südstadt. Bislang hat jedoch keines der damals beteiligten Lokale oder Unternehmen eine erneute Glühweinwanderung über die sozialen Medien angekündigt.

Alle Angaben ohne Gewähr. Der Artikel kann fortlaufend aktualisiert werden. Weitere Wanderwege können im Laufe des Winters noch hinzukommen.