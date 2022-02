Trotz großer Wohnungsnot: Stadt Köln kapituliert bei Geisterhäusern in Sülz

Köln-Sülz -

Die Hilflosigkeit hat ein Gesicht, an manchen Stellen der Stadt, beispielsweise an der Friedrich-Engels-Straße 3 bis 7. Dort verfallen seit Jahrzehnten drei große Gebäude. Zwei der Häuser, die mit den Nummern 3 und 5, sind bereits seit dem Jahr 2000 verlassen, die Hausnummer 7 wurde zwischendurch noch über eine Gesellschaft vermietet. Aber auch dieser Bau steht nun seit mehreren Jahren leer. In den Gebäuden befinden sich zu einem großen Teil Büros, Besprechungs- und Konferenzsäle. Doch es gibt dort auch 80 Wohnungen.