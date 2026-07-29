Die Unterstützung aus Köln für Bonn geht weiter: Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) stellen den Stadtwerken Bonn (SWB) länger Stadtbahnen zur Verfügung. Statt der zunächst ausgeliehenen 20 Fahrzeuge bleiben bis zum 15. August noch 14 KVB-Bahnen in Bonn im Einsatz.

Grund für die ungewöhnliche Nachbarschaftshilfe ist der Ausfall zahlreicher Bonner Stadtbahnen. Die SWB hatten Anfang Juli 60 ihrer insgesamt 75 Fahrzeuge vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Bei Überprüfungen waren mögliche Probleme mit sicherheitsrelevanten Bauteilen aufgefallen. Die Bahnen müssen umfangreich geprüft werden, bevor sie wieder eingesetzt werden können.

Die KVB hatte daraufhin 20 Stadtbahnen nach Bonn geschickt, damit der Betrieb dort trotz des Engpasses aufrechterhalten werden kann. Die Leihe wird nun verlängert. „Wir werden die Situation aber genau beobachten und gegebenenfalls prüfen, ob wir betriebliche Anpassungen vornehmen müssen“, sagt KVB-Vorständin Alexandra Rohlmann.

KVB-Bahnen kehren für die „Kölner Lichter“ zurück

Ganz ohne die geliehenen Fahrzeuge müssen die Kölner Fahrgäste am kommenden Wochenende nicht auskommen. Für die „Kölner Lichter“ werden die 20 Bahnen zunächst wieder nach Köln gebracht. Am Freitag sollen sie zurückkehren, damit die KVB am Samstag den angekündigten verstärkten Betrieb zur Großveranstaltung fahren kann.

Kölner Lichter 2025: Tausende Menschen sahen im Rheinpark das größte musiksynchrone Feuerwerk Europas. Copyright: Thilo Schmülgen

Am Sonntag gehen anschließend 14 Fahrzeuge wieder nach Bonn zurück. Sechs Bahnen bleiben zunächst in Köln und sollen als Betriebs- und Werkstattreserve dienen.

Einschränkungen im Kölner Fahrplan bleiben bestehen

Die Unterstützung für Bonn hat auch Auswirkungen auf den Kölner Stadtbahnverkehr. Die KVB fährt bis zum 15. August (Samstag) weiterhin mit einem angepassten Fahrplan. Auf der Linie 5 kommen Einzelwagen statt längerer Züge zum Einsatz. Außerdem entfallen die Verstärkerfahrten auf der Linie 18, die normalerweise morgens und nachmittags für einen Fünf-Minuten-Takt sorgen.

Die KVB hält diese Einschränkungen derzeit für vertretbar. Grund sei vor allem das geringere Fahrgastaufkommen während der Sommerferien. Beschwerden von Fahrgästen zu den Änderungen habe es bislang kaum gegeben.

Für die SWB bedeutet die verlängerte Leihe eine Entlastung; eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb ist aber weiterhin von den technischen Prüfungen abhängig. Nun soll ein Untersuchungskonzept klären, unter welchen Bedingungen ein sicherer Betrieb wieder möglich ist.