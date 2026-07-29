Die Straße „Im Wasserwerkswäldchen“ bleibt nach dem Umbau und der Verlängerung der Stadtbahn Süd für den Verkehr gesperrt. Das hat die Verwaltung den Bezirkspolitikern, auf Anfrage der Fraktion FDP/KSG, schriftlich mitgeteilt. Die Planung der Stadtbahn Süd erfolgte neben zahlreichen Erstellungen von Gutachten im Rahmen einer integrierten Verkehrsplanung, in der alle Verkehrsarten berücksichtigt wurden.

„Die Festlegung der Vorzugstrasse ist dabei das Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses, unter Einbeziehung von öffentlichem Personennahverkehr, motorisiertem Individualverkehr, Rad- und Fußverkehr, sowie städtebaulichen und umweltfachlichen Rahmenbedingungen“, schreibt das Amt für Brücken, Tunnel und Ingenieurbauwerke/Stadtbahn. Dabei sei die Sperrung der Straße „Im Wasserwerkswäldchen“ aus fachlicher Sicht unvermeidbar.

Straße wird nach Stadtbahnbau gesperrt

Als Hintergrund nennt die Verwaltung insbesondere die notwendige Querung der Stadtbahntrasse. „Im Ergebnis ist die bestehende Straße nach Umsetzung der Stadtbahntrasse in großen Teilen nicht mehr nutzbar. Ein Ersatz in gleicher Lage ist gutachterlich ausgeschlossen. Aktuell werden die Auswirkungen der Sperrung der Straße und die damit zusammenhängende Verkehrsverlagerung gutachterlich untersucht. Die Ergebnisse sind abzuwarten“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, die im städtischen Ratsinformationssystem einzusehen ist.

Auswirkungen der Sperrungen seien allerdings auch im Rahmen der Bauleitplanung des Bebauungsplans Rondorf Nord-West untersucht worden. „Die Ergebnisse zeigen eine geringe Verkehrsverlagerung im umliegenden Netz, eine Entlastung in einzelnen Bereichen, wie etwa dem Weißdornweg, dafür Mehrbelastungen an Knotenpunkten, etwa Husarenstraße und Kapellenstraße.“

Die Stadt geht davon aus, dass der Bau der Entflechtungsstraße, der Ausbau von Verkehrsknotenpunkten, sowie der Bau der Stadtbahn selbst, die Verkehrsproblematik auffangen und perspektivisch verringern werden. „Es ist das vorrangige Ziel der Stadtbahn, den Rondorfern und Meschenichern eine komfortable Anbindung an die Kölner Innenstadt zu ermöglichen und mehr motorisierten Individualverkehr auf die Schiene zu verlagern.“ Das Angebot soll von Park & Ride-Angeboten und Radvorrangrouten begleitet werden. (sam/Foto Milden)