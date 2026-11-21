Das Kölner Humboldt-Gymnasium hat getan, was man von einer Schule erwartet und was ihr alles andere als leichtfällt: Es hat nicht weggeschaut, nichts verschwiegen, mutmaßliche sexuelle Übergriffe von Lehrern dokumentiert, gemeldet und den Konflikt ausgehalten. Das kostet Zeit und Kraft.

Die Antwort des Landes indes ist ein Schlag ins Gesicht: Auf dem Papier sind die freigestellten Lehrer da, im Klassenzimmer aber nicht. Und die Schule darf für ihre Stunden keine Vertretung einstellen. Die Mehrarbeit also bleibt am Kollegium hängen.

Auch die Schüler und Schülerinnen bezahlen doppelt

Auch die Schülerinnen und Schüler zahlen doppelt. Wer belästigt oder verängstigt wurde, muss erst einmal den Mut finden, sich zu beschweren. Ein Lehrer vergibt Noten, beurteilt Leistungen und steht womöglich am nächsten Morgen wieder vor der Klasse. Sich über jemanden zu beschweren, von dessen Wohlwollen man abhängig ist, verlangt jungen Menschen enorm viel ab. Und was sollen die Kinder und Jugendlichen dann denken, wenn sie erleben, dass ihre Schule wegen der Wahrheit mit Personalnot alleingelassen wird und ihnen selbst Unterricht entgeht?

Das Dienstrecht stammt aus einer Zeit, in der sexuelle Übergriffe durch Lehrer ein Tabuthema waren. Dass Beschuldigte Anspruch auf ein faires Verfahren haben, steht außer Frage. Aber Verfahrensschutz darf nicht bedeuten, dass eine Schule jahrelang keine Vertretung einstellen kann. Nordrhein-Westfalen muss das Dienstrecht dringend reformieren und Ersatzstunden ab dem ersten Tag einer Freistellung finanzieren.

Dafür muss kein Verfahren entschieden und niemand vorverurteilt werden. Wer Schulen zu Schutzkonzepten verpflichtet, muss ihnen auch die Mittel geben, danach zu handeln. Wer das nicht tut, macht sich mitschuldig, wenn weggesehen wird, anstatt zu handeln.