Köln – Einen Städtetrip nach Florenz, Wien oder Venedig machen und dabei bequem im Zug übernachten – ab sofort ist das von Köln aus möglich. Die Nachtzüge der niederländischen GreenCityTrip-Gründer Maarten Bastian und Hessel Winkelman rollen seit dem 25. Mai auch über deutsche Schienen.

Köln ist einer von drei Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen, von denen die Züge starten. Die anderen sind in Dortmund und Bad Bentheim. Der Bahnhof entscheidet, wohin die Reise geht: Von Dortmund wird Tschechien angesteuert, von Bad Bentheim Dänemark und Schweden. Die Kölner können aus insgesamt zehn Zielen in Österreich und Italien wählen.



GreenCityTrip: Von Köln nach Italien als Pauschalreise

GreenCityTrip bietet die Fahrten mit dem Nachtzug als eine Art Pauschalreise an – je nach Wunsch auch inklusive Hotel am Zielort. Sorgen machen, weil sie ihre Reise in den Niederlanden buchen, müssen sich deutsche Kunden laut Bastian nicht. Alle Buchungen seien vom niederländischen Verband der Reiseveranstalter finanziell voll abgesichert, sagt der Mitinhaber von GreenCityTrip. Noch sind die Fahrten ausschließlich über die Internetseite des Unternehmens buchbar.

Umweltfreundlicher als ein Flug

Platz für 640 Gäste haben die Nachtzüge, die mit einer maximalen Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde fahren. Ein ICE kann zwar das Doppelte schaffen, besitzt aber keine Schlafräume für Bahngäste.

Umweltfreundliches und entspanntes Reisen – damit wirbt das niederländische Unternehmen auf seiner Internetseite. 700 Kilogramm Kohlendioxidemissionen spare die Fahrt mit dem Nachtzug gegenüber einem Flug ein, sagt Hessel Winkelman. Zeit spart die Reise hingegen nicht: Mehr als die Hälfte der fünftägigen Reise verbringen die Gäste im Zug. Der Nachtzug nach Venedig etwa fährt am Abend in Köln ab und kommt am Mittag des zweiten Tages in Venedig an. Den dritten Tag können die Gäste vollständig nutzen. Am Nachmittag des vierten Tages geht es wieder zurück nach Köln.

Bastian und Winkelman bieten ihre Nachtzugstrecken bereits seit 2021 in den Niederlanden an. Nach Angaben der beiden Inhaber soll das Nachtzug-Netzwerk in europäische Städte innerhalb der nächsten Jahre weiter ausgebaut werden. GreenCityTrip gehört zum Unternehmen Flywise Travel, das Flugreisen zu Zielen in Europa und im Nahen Osten anbietet.