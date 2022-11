Beratungsstelle in Köln-Mülheim Hier finden Frauen nach häuslicher Gewalt Hilfe

Mülheim – Mülheim. Die Frauenberatungsstelle der Diakonie Michaelshoven „Der Wendepunkt“, bisher an der Bergisch Gladbacher Straße in Mülheim und an der Kalker Hauptstraße erreichbar, zieht zum Donnerstag, 2. April, in die Danzierstraße 142a um. Der neue Standort wird wegen der Ansteckungsgefahr vorerst nur telefonisch unter der Rufnummer 9956-4444, Fax 9956-4943 oder per E-Mail erreichbar sein. Erreichbar ist das Angebot dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Die Beratungsstelle unterstützt Frauen bei familiären Konflikten, Trennung und Scheidung, bei häuslicher Gewalt oder Stalking und bei finanziellen Problemen. Außerdem bietet das Zentrum Hilfe bei körperlichen, seelischen oder sexuellen Gewalterfahrungen, bei Schwierigkeiten mit Ämtern, bei Fragen zu Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder anderen Sozialleistungen und wenn die Hilfesuchenden traumatische Erfahrungen machen mussten. „Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir auch die Bevölkerung, aufmerksam zu sein. Sollte es Hinweise auf häusliche Gewalt in Ihrer Umgebung geben, melden Sie sich bei uns telefonisch, per E-Mail oder auch Fax“, sagt Marina Walch, die Leiterin der Einrichtung „Der Wendepunkt – Frauenberatung und Gewaltschutzzentrum“. (aef)

wendepunkt@diakonie-michaelshoven.de

www.diakonie-michaelshoven.de