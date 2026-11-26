Aufgrund der angekündigten Frosttemperaturen hat die Stadt Köln die für Samstag, 28. November, angekündigte Baumpflanzaktion „Dünnwäldchen als Siebter Wald für Köln“ abgesagt. Sobald ein Nachholtermin feststeht, gibt die Stadt diesen bekannt.

Die Pflanzaktion der Kölner Forstverwaltung und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln am Samstag war als zweiter Bauabschnitt für das Dünnwäldchen geplant, der im Rahmen der Spendenaktion „Ein Wald für Köln“ entsteht. Gepflanzt werden sollten 5000 Bäume und Sträucher sowie drei Hochstämme auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern.

Bereits am 14. November war der erste Bauabschnitt des Dünnwäldchens im Rahmen der Aktion „10.000 Bäume für Köln“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ gepflanzt worden.

Der insgesamt drei Hektar große Wald wird auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche an der A3 in Dünnwald aufgeforstet, um die Waldfläche des rechtsrheinischen Äußeren Grüngürtels zu vergrößern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für die Aufforstung werden heimische Baumarten, neben Stieleiche auch Spitzahorn, Feldahorn, Linde, Hainbuche und Vogelkirsche verwendet. (red)