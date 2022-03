Feuerwehr Köln: Mülheimer Wache bekommt Anbau mit Sporthalle

Mülheim -

Sie ist in die Jahre gekommen und längst zu klein - die Feuerwache 9 in Mülheim. Sie soll deshalb innerhalb des nächsten Jahres erweitert werden, unter anderem um eine neue Sporthalle. Drei Jahre nach dem Baubeschluss durch den Stadtrat haben Stadtdirektorin Andrea Blome, Feuerwehrchef Christian Miller und Stephanie Brans, Abteilungsleiterin bei der Gebäudewirtschaft, am Donnerstag das offizielle Startsignal für die Bauarbeiten gegeben.



Mit der voraussichtlichen Fertigstellung des Gebäudeteils werde im Jahr 2023 gerechnet, hieß es von der Stadt. Die Kosten sollen sich auf rund neun Millionen Euro belaufen – „zuzüglich eventuell anfallender Baukostensteigerungen“, wie die Stadt mitteilte.



Neue Sporthalle und Schulungsräume

Die 98 Jahre alte Feuer- und Rettungswache auf der Bergisch-Gladbacher-Straße war schon zweimal erweitert worden. „Aufgrund von kontinuierlich steigenden Einsatzzahlen musste sie bereits in den Jahren 1962 und 1992 um jeweils eine Fahrzeughalle erweitert werden“, teilte die Stadt mit. Weil aber auch danach Umkleidehallen und Aufenthaltsräume fehlten, wurden diese im Jahr 2000 in temporäre Ersatzbauten am Nordende des Geländes ausgelagert. In dem neuen Anbau soll insgesamt eine Fläche von 1960 weiteren Quadratmetern zur Verfügung stehen. Dort sollen neben der neuen Sporthalle neue Ausbildungs- und Schulungsräume und Einzelruheräume entstehen.

Der Baubeschluss war im Februar 2019 gefasst worden, die Baugenehmigung wurde im März 2021 erteilt. Im Oktober 2021 wurde der Bauauftrag erteilt.



Die Wache in der Nähe des Schanzenviertels war im Jahr 1924 von damals sechs Einsatzkräften in Betrieb genommen worden und ist damit eine der älteren Wachen im Stadtgebiet. Sie versorgt den kompletten rechtsrheinischen Norden mit Einsatzfahrzeugen wie Rettungs- und Löschwagen.