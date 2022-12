Armin Benson ist entsetzt. Unbekannte beschmierten im Stammheimer Schlosspark seine Skulptur „Gegenwehr“ mit dem Symbol der russischen Aggression auf die Ukraine, dem Buchstaben Z.

Stilisierte Rakete aus Stahl

Künstler Armin Benson ist entsezt. Copyright: Uwe Schäfer

Bei dem Werk des Künstlers handelt es sich um einen stilisierte Rakete aus Stahl, die sich in die Erde und einen Baum bohrt. Die Spitze ragt als „Blume“ daneben aus dem Boden. „Erst Anfang dieses Monats habe ich die Skulptur aus dem Jahr 2003 aufwendig restauriert“, erzählt der 84-Jährige.Er schuf sie damals, um an den Irak-Krieg zu erinnern. Der sei ihm sehr nahe gegangen, da er als Kind selbst schlimme Erfahrungen im Krieg machen musste. Unter dem Eindruck des Ukrainekriegs und als Ausdruck seiner Solidarität bemalte er im Zuge der Restaurierung die Raketenspitze in Blau-Gelb: „Zwei Tage später sah ich, dass ein Z darauf geschrieben wurde.“ Daraufhin übermalte er den Buchstaben.

Nun ist die Spitze wieder beschmiert. „Ich bin entsetzt: Dieses Mal haben die nicht nur ein Z darauf geschrieben, sondern eine Seite ist vollkommen weiß übersprüht!“ Benson überlegt ernsthaft, Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten. Der Mitbegründer der Initiative Kultur Raum Rechtsrhein, die die Skulpturenausstellung im Schlosspark veranstaltet, will sich mit seinen Künstlerkollegen darüber beraten.

