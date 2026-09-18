„Wenn das Lachen verstummt, leidet auch das Herz“, sagt Ludwig Sebus. Für Heiterkeit ist der Grandseigneur des Kölner Karnevals zuständig, für andere Wege Professor Marc Horlitz, Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus Porz. Doch er und sein Team verstehen ihre Aufgabe nicht nur darin, Patientinnen und Patienten zu betreuen, sondern auch aufzuklären. „Damit im besten Fall Menschen erst gar keine Patienten werden“, sagt der Chefarzt. Er hat vor Jahren den Herz- und Gefäßtag ins Leben gerufen. Der geht nun in seine 16. Runde.

Am Samstag, 26. September, ist es im Gürzenich soweit. Ab 10 Uhr werden Spezialisten aus unter anderem den Bereichen Kardiologie sowie Gefäß- und Herzchirurgie in kurzen, verständlichen Vorträgen bestimmte Themen den Besucherinnen und Besuchern näherbringen. Ein großes Thema werde das Risiko Klimawandel für Herzkranke sein, sagt Horlitz, denn es hat in diesem Jahr rund 14.000 bis 15.000 Hitzetote gegeben. „Wir haben festgestellt, dass auch einige Medikamente, die die Herzpatienten nehmen, in der Hitze anders, intensiver wirken“, sagt der Arzt. Der Blutdruck werde niedriger und „die Leute fallen um“.

Luft- und Raumfahrtmedizin für Patientinnen und Patienten

Es wird über neue Erkenntnisse zum plötzlichen Herztod gesprochen, über ein CT-Gerät aus der Luft- und Raumfahrtmedizin, das Patientinnen und Patienten helfen soll, und über Probleme mit der Wirbelsäule, die Herz und Kreislauf belasten können. Moderatorin Martina Eßer wird zusammen mit Dr. Conchita Ruiz-Mone, Leiterin des Frauen-Herzzentrums am Krankenhaus Porz, bei einer Podiumsdiskussion einen Faktencheck zum Thema „Herzklopfen und Hitzewallungen? Hormone, Wechseljahre und das Frauenherz“ vornehmen. In einem Veranstaltungspunkt geht es auch um das Thema Gewicht und die neue Abnehmpille, die seit Anfang September auf dem Markt ist, und neben weiteren Vorträgen wird es auch eine Live-Demonstration geben, wie Reanimation Leben retten kann.

Prominentengespräch mit Ludwig Sebus und Detlef Langemann

„Auch freue ich mich wieder auf ein Prominentengespräch auf der Bühne“, sagt Marc Horlitz. Wie im vergangenen Jahr wird einer der Gesprächspartner Ludwig Sebus sein, der jüngst seinen 101. Geburtstag gefeiert hat. Ebenfalls auf dem Podium: Detlef Langemann, Mitbegründer, Mannschaftskapitän und Deutscher Meister der Kölner Haie. Deren Spielerkader wird seit Jahren schon in der Sportkardiologie des Porzer Krankenhauses vor der Saison durchgecheckt.

„Ein Knochen kann brechen, ein Nerv kann durchtrennt werden, das Herz aber kann nicht einmal aussetzen“, sagt Andreas Weigand, Geschäftsführer des Porzer Krankenhauses. Deswegen sei er stolz, dass Mediziner aus seinem Hause dazu beitragen, in der Bevölkerung das Wissen für Herz und Gefäße „deutlich anzuheben“. Und Horlitz ergänzt: „Wir wollen mit dem Herz- und Gefäßtag dafür sorgen, dass die Menschen wissen, was sie zu tun haben, damit sie nicht herzkrank werden, und damit die Menschen, die herzkrank sind, wissen, mit welcher neuesten Methode vielleicht ihre Erkrankung besser behandelt werden kann.“

Daher ist der Besuch der Veranstaltung am Samstag, 26. September, im großen Saal des Gürzenich, Martinstraße 29–37, kostenfrei. Die Vorträge gehen von 10 bis 13.30 Uhr. Im Anschluss stehen die Spezialisten, Expertinnen und Experten im Foyer für persönliche Fragen und Anliegen zur Verfügung.

www.khporz.de