Köln-Sürth Bauarbeiten am Bahnhof gehen voran – Nur noch acht der 36 Wohnungen frei

Sürth – Die Bauarbeiten am Sürther Bahnhof gehen voran. „Wir sind im Zeitplan“, heißt es beim Kölner Bauträger und Projektentwickler WvM Immobilien, der zusammen mit dem Partner Omnium Development zwei viergeschossige Häuser an der Bergstraße 81 errichtet.



Im März 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Gebaut wird nach den Entwürfen des Kölner Architektenbüros Astoc.

36 neue Wohnungen in Köln-Sürth mit Tiefgarage

36 Wohnungen zwischen 44 und 128 Quadratmetern, drei Gewerbeflächen für Einzelhandel und eine Tiefgarage mit 33 Plätzen werden entstehen, Ladestationen für E-Autos sind für jede Stellfläche eingeplant. Acht Wohnungen sind noch frei. Mit potenziellen Interessenten für die Gewerbeflächen werde derzeit noch verhandelt.



Die Neubauten neben der Fuhrwerkswaage Copyright: Süsser

Im Außenbereich sind Grün- und Spielflächen vorgesehen, acht neue Bäume werden gepflanzt sowie einige Sträucher. Das Gelände wird mit einer automatischen Beleuchtung ausgestattet. Die Fassaden der Gebäude werden im Rotton verklinkert. Sie sollen zur Umgebung passen, insbesondere zum Backsteinbau, in dem sich die Kunsthalle Fuhrwerkswaage befindet.

Kunsthalle vom Kunstverein Fuhrwerkswaage in Gesamtkonzept integriert

Der Kunstverein Fuhrwerkswaage hat das ehemalige Umspannwerk Ende des vergangenen Jahres vom Investor erworben. Lange Verhandlungen gingen voraus. Es war zeitweise eine Zitterpartie, ob die Kultur-Institution erhalten werden kann, die dort seit mehr als 40 Jahren besteht. Die Kunsthalle sei in das planerische Gesamtkonzept integriert worden, heißt es beim Projektentwickler.



In der Kunsthalle finden wechselnde Ausstellungen statt. An der Ostwand des Backsteingebäudes direkt an der Bergstraße gibt es an der sogenannten „Mountainview Gallery“ rund um die Uhr Draußen-Kunst zu sehen. Gastkünstler ist derzeit der Kölner Fotograf Boris Becker.