Seit der Kölner Großmarkt zum 31. Dezember 2025 geschlossen wurde, ist der Marktbetrieb in Raderberg vorbei. Die Tauben, die jahrzehntelang zwischen den Ständen nach Resten gesucht haben, sind dagegen offenbar noch da.

Sie leben bald auf einer Großbaustelle, denn auf dem neuen Gelände soll das neue Stadtquartier „Parkstadt Süd“ entstehen. Eine Tierschutz-Initiative befürchtet, dass die Tiere verhungern, und bietet Hilfe an. Doch die Stadt sieht die Lage anders und lehnt ab.

Tauben auf Kölner Großmarkt: „Jedes Leben zählt“

„Auf dem Kölner Großmarkt leben geschätzt 300 bis 500 Stadttauben“, sagt Mania Leveringhaus, Leiterin von „Großmarkt Katzen Köln“. Eine offizielle Bestandszählung gibt es laut Stadt nicht.

„Die Nahrungsquelle der hier lebenden Tauben ist schlagartig weggefallen“, so die Tierschützerin. „Aber da Tauben standorttreu sind, verhungern sie eher direkt auf ihren Nestern, als abzuwandern.“

„Großmarkt Katzen Köln“ hat sich zunächst um die Straßenkatzen auf dem Gelände gekümmert. Inzwischen setzt sie sich die Initiative auch für die Tauben ein und will ihnen nach dem „Augsburger Stadttaubenkonzept“ helfen.

„Unser Lösungskonzept sieht die medizinische Versorgung, Geburtenkontrolle durch Eiertausch, kontrollierte Fütterung und einen mobilen Taubenwagen vor“, sagt Leveringhaus. „Wir kämpfen für die Tauben auf dem Kölner Großmarkt, weil wir der Meinung sind, dass jedes Leben zählt.“

Stadt Köln macht keine Ausnahme vom Fütterungsverbot

Die Stadt lehnt den Vorschlag jedoch ab, wie sie dieser Redaktion auf Anfrage mitteilt. Knackpunkt ist das stadtweite Taubenfütterungsverbot. Wer in Köln trotzdem Tauben füttert, muss mit einem Bußgeld zwischen 35 und 1000 Euro rechnen.

Das Konzept der Tierschützer sei von der Veterinärbehörde „nicht grundsätzlich als fachlich ungeeignet“ bewertet worden. Die beantragte Ausnahme von dem Verbot lehne sie „nach Abwägung der betroffenen Belange“ trotzdem ab.

Ein wesentliches Ziel des Verbots sei es, „das durch menschliche Zufütterung verfügbare Nahrungsangebot und damit die Voraussetzungen für dauerhaft hohe Stadttaubenbestände zu begrenzen“. Langfristig sei eine standorttreue Taubenpopulation in der Parkstadt Süd nicht gewünscht.

In den ehemaligen Händlerhallen am Großmarkt brüten laut „Großmarkt Katzen Köln“ zahlreiche Tauben. Copyright: Privat

Gericht bestätigt Stadt Köln im Eilverfahren

„Großmarkt Katzen Köln“ hat gegen die Entscheidung einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln gestellt und ist damit im August gescheitert. Die Stadt dürfe nach eigenem Ermessen über Ausnahmen entscheiden, urteile das Gericht (Az. 20 L 1656/26).

Laut Stadt hat das Gericht „insbesondere festgestellt, dass weder aus dem Tierschutzrecht noch aus dem Grundgesetz eine Verpflichtung folgt, wild lebende Tiere wie Stadttauben zu ernähren“.

Taubenhäuser am Hansaring und in Kalk sind erfolgreich

An anderer Stelle setzt die Stadt durchaus auf betreute Lösungen. Seit November 2019 betreibt sie mit dem Verein Kölner Taubenhilfe einen betreuten Taubenschlag am Hansaring. Dort werden die Tiere gefüttert, ihre Eier werden durch Gipseier ersetzt.

Auf dem Parkdeck der Köln-Arcaden in Kalk gibt es seit 2025 in Kooperation mit dem Verein „Veedelstauben“ ein ähnliches Angebot namens Taubenloft.

Großbaustelle macht Taubenschlag laut Stadt unmöglich

Und ein weiterer Grund spricht laut der Stadt gegen den Vorschlag der Großmarktkatzen. Ein Taubenschlag – auch wenn er mobil wäre – könne nicht aufgestellt werden.

„Auf dem Gelände finden an mehreren Orten gleichzeitig Abrissmaßnahmen der ehemaligen Gewerbehallen mit schwerem Gerät statt. Es gelten daher die Sicherheitsbestimmungen einer Großbaustelle“, sagt die Stadt.

Außerdem gebe es keinen geeigneten Platz. Kurzfristig können laut Stadt Schutthaufen auftauchen und Zufahrtswege umgelegt werden.

Großmarkt in Köln: Verhungern die Tauben?

Die Stadttauben laufen laut der Darstellung der Stadt keine Gefahr, zu verhungern. Sie geht davon aus, dass weniger Eier gelegt werden, und die Tauben abwandern.

„Stadttauben weisen eine ausgeprägte Bindung an ihre Brutplätze auf. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie dauerhaft auf eine bestimmte Futterquelle angewiesen sind“, heißt es aus dem Umweltamt. Es gebe keine „generelle Unfähigkeit der Tiere, andere Nahrungsquellen zu nutzen“.

Konkreten Hinweisen auf verletzte oder hilfebedürftige Tiere gehe die Veterinärbehörde „im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten“ nach. Eine aktuelle Untersuchung, die zeigen könnte, in welchem Zustand die Tiere sind, liege der Stadt nicht vor.

Die Stadt teilte mit, es gebe keine Gespräche mit der Initiative. Für die Tierschützer ist die Sache noch nicht vorbei: Mit einer Online-Petition werben sie weiter dafür, die Tauben vor dem Abriss zu retten und ihr Konzept umzusetzen.