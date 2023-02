Köln – Die Kölner werden in zwei Wochen erneut wählen müssen – Oberbürgermeisterin Henriette Reker konnte sich am Sonntag im ersten Wahlgang nicht durchsetzen. Sie liegt zwar mit Abstand vor dem SPD-Kandidaten Andreas Kossiski, dem sie sich nun am 27.September in einer Stichwahl stellen muss.

Die parteilose, von der CDU und den Grünen unterstützte Reker erreichte 45 Prozent der Stimmen, Kossiski 26,8 Prozent (Quelle: Stadt Köln). Das wäre für Reker deutlich weniger als nach einer Umfrage vor eineinhalb Wochen, in der sie bei mehr als 60 Prozent lag.

Wie sind die Ergebnisse im Kölner Rathaus aufgenommen worden? Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ war für Sie vor Ort – und hat noch am Wahlabend sowohl die amtierende Oberbürgermeisterin Henriette Reker als auch den SPD-Kandidaten Andreas Kossiski gesprochen. Außerdem haben wir Lino Hammer, Fraktionsgeschäftsführer der Grünen, interviewt. Seine Partei ist als stärkste Kraft aus der Kommunalwahl in Köln hervorgegangen. Schauen Sie sich die Streams von Sonntagabend noch einmal an! (red)

Analyse der Kölner Wahlergebnisse

Lino Hammer im Interview

Andreas Kossiski im Interview: „Ich will den Stillstand in der Stadt beenden“

Henriette Reker direkt aus dem Kölner Rathaus: „Ich bin gar nicht enttäuscht“

