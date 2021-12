Weihnachtsgeschäft: Letzter verkaufsoffener Sonntag in Köln und Region vor Heiligabend

Köln -

Bis Weihnachten wird es in Köln nur noch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der Kölner Rat hatte im September vier Termine beschlossen, an dem die Läden außer der Reihe öffnen dürfen. Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt am 19. Dezember 2021 steht noch aus. Geöffnet werden darf von 13 bis 18 Uhr. Anlass sind die Weihnachtsmärkte, die seit November geöffnet haben.

Auch in der Region gab es einige verkaufsoffene Sonntage, doch da es bis Weihnachten nicht mehr lang, bleiben auch naturgemäß nur noch wenige Termine. Sonntags-Shopping ist nur noch am 19. Dezember in der Kölner Innenstadt, in Brühl und in Frechen möglich. (red)