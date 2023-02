Köln – Es ist eine beeindruckende Karriere, auf die Zoe Wees zurückblicken kann: Auftritte in England und den USA, zahlreiche Auszeichnungen, mehrere goldene Schallplatten und fast jeder Song landete in den Charts – und das mit gerade einmal 20 Jahren. Und in diesem Jahr ist die deutsche Sängerin mit ihrer ersten Live-Club-Tournee unterwegs.

„Es ist cool und macht mir sehr viel Spaß, live auf der Bühne zu stehen“, sagt Wees im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Am 29. November dürfen sich auch die Kölner Fans freuen, denn dann wird Zoe Wees im Carlswerk auf der Bühne stehen. „Ich freue mich auf den Vibe in Köln, es ist immer sehr lässig, chillig und entspannt. Und das Konzert wird sehr schön und emotional“, sagt die Hamburgerin.

Sängerin Zoe Wees schreibt Songs über ihr Leben

Ein verrücktes Bühnenbild und dröhnende Bässe können bei Zoe Wees aber nicht erwartet werden, denn die 20-Jährige ist bekannt für ihre sehr expressiven Lieder. Die Texte schreibt sie selbst und „so gut wie alle Themen habe ich selbst durchlebt oder mitbekommen“, sagt Wees.

So singt sie in ihrem aktuellen Song „Daddy’s Eyes“ über ihren Vater, den sie nur einmal mit 16 Jahren getroffen hat. In ihrem Hit „Girls Like Us“ thematisiert sie gesellschaftliche Zwänge für junge Mädchen und Frauen. Eine Problematik, mit der sich viele ihrer Fans identifizieren können. „Bei mir ist es so, dass wenn ich traurig bin, höre ich Musik, die zu dem Thema passt. Es ist schön, solche Themen jetzt ansprechen zu dürfen“, sagt Wees.

Zoe Wees: „Girls Like Us“ wurde durch Tiktok groß

Sie sieht sich selbst als die Stimme ihrer Generation, der Gen Z. Zwar wurde die 20-Jährige bereits 2017 durch das Casting-Format The Voice Kids bekannt, richtig groß geworden ist sie aber durch die Sozialen Medien, dort, wo die Gen Z eben viel Zeit verbringt. „Tiktok hat mir bei ‚Girls Like Us‘ richtig viel geholfen, ohne wäre es niemals so krass geworden.“

Trotz Vorbildfunktion weiß Wees, dass sie ihren Fans nicht bei allen Themen helfen kann. So wisse sie zwar, wie wichtig es ist, positive Botschaften wie Selbstliebe in Songs an ihre jungen Fans zu vermitteln, „aber das kann ich nicht unbedingt. Ich bin mit 20 selber noch sehr jung und keine 50, keine alte Seele und habe noch nicht so viel durchgemacht. Ich muss mich erst einmal selber finden.“

Wees reflektiert sich und das merkt man auch in ihren Songs. Doch nicht auf jeden ist sie zu hundert Prozent stolz, das ist bei „Third Wheel“ der Fall: „Da bin ich einfach zu viel dem Trend hinterhergelaufen. Ich hatte eine Phase, da wollte ich einfach das machen, was alle machen. Der Song ist trotzdem gut, aber passt nicht so zu mir“, sagt Wees offen.

Ob sie den Song trotzdem Ende November spielen wird, wollte sie noch nicht verraten, aber wohin es nach dem Auftritt geht: zurück nach Hamburg und ihrem Hund Lucky Charm. „Das mache ich immer so, damit ich mich normal fühle.“

Am Dienstag, 29. November, spielt Zoe Wees im Rahmen ihrer „European Tour 2022“ im Kölner Carlswerk. Als Support wird sie von der Mannheimer Sängerin Loi unterstützt. Tickets gibt es für 40,55 Euro.