Wegen eines positiven Corona-Tests muss Frederick Lau seine Teilnahme an der Show „Schlag den Star“ absagen. Das teilte der Fernsehsender ProSieben am Freitag mit. Lau hatte ursprünglich in einem Duell gegen Fußballer Max Kruse spielen sollen.

„Schlag den Star“ wird aber trotzdem wie gewohnt am Samstagabend ausgestrahlt werden. „Wir versprechen trotzdem ein starkes Duell morgen – und freuen uns auf Freddy Lau in einer der nächsten Ausgaben“, kündigte der TV-Sender an.

Die Show unter Moderation von Elton fand kurzfristig einen anderen Gegner für Max Kruse finden: Steven Gätjen. Der Moderator und Filmkritiker ist kein Unbekannter bei ProSieben. So wurde er etwa mit der Promi-Show Red Carpet bekannt. Das Duell des Samstagabends heißt also: Gätjen gegen Kruse.

Nach monatelanger Vorbereitung: Frederick Lau ist fassungslos über positiven Corona-Test

In seiner Instagram Story postete der Schauspieler Frederick Lau ein Foto seines positiven Tests mit der Unterschrift „Ohne Worte...“. Lau hatte sich laut eigener Aussage monatelang auf das Duell vorbereitet.

Frederick Lau ist ein deutscher Schauspieler und Grimme-Preisträger. Seinen Durchbruch schaffte er mit der Literaturverfilmung „Die Welle“, für die er den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller erhielt. Zuletzt stand er in der romantischen Komödie „Generation Beziehungsunfähig“ vor der Kamera.



Kurzzeitig wurden als Kandidaten auch der Satiriker Jan Böhmermann und Musiker Max Giesinger gehandelt. Böhmermann scherzte in einem Tweet über seine Teilnahme. Giesinger kündigte seine Teilnahme an der Prosieben-Show an, allerdings nicht als Kandidat, sondern als Musik-Act. (mab/red)