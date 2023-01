„Halloween Ends“ startete am 13. Oktober 2022 in den Kinos.

Köln – Die Mutter aller Serienmörder-Filme soll endgültig in Rente gehen. Am 13. Oktober 2022 war „Stichtag“, denn dann startete „Halloween Ends“, angeblich der letzte Teil der erfolgreichen Horror-Filmreihe, in den deutschen Kinos. Seit 1978 treibt Michael Myers in insgesamt 13 Filmen sein Unwesen. Nicht alle bauten aufeinander auf, die Charaktere wurden immer wieder ausgetauscht und selbst Bösewicht Michael Myers kommt nicht in allen Teilen vor.

Die „Halloween“-Reihe: Alle Filme von 1978 bis 2022 in der Übersicht

Inklusive dem neuesten „Halloween“-Film „Halloween Ends“ sind mittlerweile 13 Filme in der Reihe erschienen. Wir haben Ihnen alle Teile aufgelistet. Da die Qualität der Filme stark variiert, haben wir Ihnen zur leichteren Orientierung den Bewertungsdurchschnitt der „International Movie Database“ (IMDB), der größten Filmdatenbank der Welt, und die Einspielergebnisse an den Kinokassen ergänzt.

„Scream Queen“ Jamie Lee Curtis ist bei „Halloween Ends“ wieder dabei. Copyright: Universal Pictures. All Rights Reserved.

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978): Der Start zu einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Horror-Filmreihen. Als kleines Kind ermordet Michael Myers seine Schwester – und muss die folgenden 15 Jahre in einer Nervenheilanstalt verbringen. Aus dieser bricht er an Halloween 1978 aus, zieht sich eine alte William-Shatner-Maske über und terrorisiert die Teenager in seiner ehemaligen Heimatstadt, darunter Laurie. Michaels Psychiater Dr. Loomis versucht ihn aufzuhalten. Jamie Lee Curtis als Laurie und Donald Pleasance als Loomis in den Hauptrollen kehren später noch einige Male zur Filmreihe zurück.

IMDB: 7,7

Einspielergebnis: 58 Mio. $

„Halloween II – Das Grauen kehrt zurück“ (1981): Michael Myers folgt Laurie in ein Krankenhaus. Dr. Loomis muss ihr erneut zur Hilfe eilen. In diesem Film wird offenbart, dass Laurie Michaels Schwester ist. Als Krankenschwester gibt außerdem Ana Alicia ihr Filmdebüt. Kurze Zeit später wird sie als Melissa Agretti in der Soap „Falcon Crest“ weltbekannt.

IMDB: 6,5

Einspielergebnis: 25 Mio. $

„Halloween III“ (1982): Amerikas Kinder wollen Silver-Shamrock-Masken für Halloween. Doktor Daniel Challis versucht, ein Komplott des Silver-Shamrock-Besitzers Conal Cochran aufzudecken. Der dritte Film in der Reihe hat nur den Titel mit den beiden Vorgängern gemein. Michael Myers erscheint nur als Cameo, dafür gibt es Roboter, Killerkäfer, einen Stein von Stonehenge und jede Menge abstruse Plotwendungen.

IMDB: 5,1

Einspielergebnis: 14 Mio. $

„Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück“ (1988): Sechs Jahre später wacht Myers aus dem Koma auf. Er bricht erneut aus einer Klinik aus, um dieses Mal seine Nichte Jamie zu terrorisieren, die vom Tod ihrer Mutter Laurie traumatisiert ist. Dieser Film knüpft an den zweiten Teil an. Filmdebüt der hervorragenden Kinderdarstellerin Danielle Harris als Jamie, die auch im nächsten „Halloween“-Film dabei ist und beim Rob-Zombie-Remake 2007 in einer anderen Rolle zur Filmreihe zurückkehrt. John Carpenter verwahrte sich gegen diesen und die folgenden Filme.

IMDB: 5,8

Einspielergebnis: 18 Mio. $

„Halloween V – Die Rache des Michael Myers“ (1989): Der Serienmörder versucht ein weiteres Mal seine Nichte, die eine übernatürliche Verbindung zu ihm hat und mittlerweile stumm ist, zu ermorden. Kommerziell der größte Flop der Serie. In Erinnerung bleibt neben der Fernsehfilmästhetik ein Zitat von Dr. Loomis: „In meinem Herzen wusste ich, dass die Hölle ihn nicht haben wollte.“

IMDB: 5,0

Einspielergebnis: 12 Mio. $

„Halloween VI – Der Fluch des Michael Myers“ (1995): Erneut terrorisiert Michael Myers seine Nichte Jamie, die von einer mysteriösen Sekte gefangen gehalten wird und dort ein Kind zur Welt bringt. Donald Pleasance ist letztmals als Dr. Loomis zu sehen, er starb während der Dreharbeiten.

IMDB: 4,7

Einspielergebnis: 15 Mio. $

„Halloween H20″ (1998): Zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Films versucht Michael noch einmal seine Schwester (Comeback für Jamie Lee Curtis), die ihren Tod nur vorgetäuscht hat, zu ermorden. Der große kommerzielle Erfolg des Films förderte unter anderem die Karrieren junger Talente wie Michelle Williams und Josh Hartnett oder die des damaligen Kinderstars Joseph Gordon-Levitt. Auch Rapper LL Cool J und Jamie Lee Curtis‘ Mutter Janet Leigh sind in Nebenrollen zu sehen.

IMDB: 5,8

Einspielergebnis: 55 Mio. $

„Halloween: Resurrection“ (2002): Laurie befindet sich nach den Ereignissen des letzten Teils in einer Nervenheilanstalt und wartet auf die Rückkehr von Myers. An Halloween setzt er seine Mordserie fort – Jamie wappnet sich für einen letzten Showdown. Zitat: „Ich sehe dich in der Hölle!“ Die weitere Handlung spielt in Myers‘ altem Haus, in dem eine Gruppe Collegestudenten eine Webserie dreht. Die Morde streamen also live ins Internet. In Nebenrollen sind das Model Tyra Banks und der Rapper Busta Rhymes zu sehen.

IMDB: 3,9

Einspielergebnis: 38 Mio. $

„Halloween“ (2007): Der neunte Teil der Reihe entstand als Neuverfilmung des 78er-Originals unter der Regie von Rob Zombie („Haus der 1000 Leichen“). Abweichend vom Original wird näher auf die Vorgeschichte von Michael Myers eingegangen. Scout Taylor-Compton ist als Laurie Strode zu sehen. Malcolm McDowell übernimmt die Rolle des Dr. Loomis. Eine Reihe von Schauspielerinnen und Schauspielern, die durch Horrorfilme bekannt wurden, erweitern den Cast, so Dee Wallace-Stone („Cujo“), Brad Dourif („Chucky“) oder Adrienne Barbeau („Der Nebel“).

IMDB: 6,0

Einspielergebnis: 80 Mio. $

„Halloween II“ (2009): Diese Fortsetzung zum 2007er Film ist kein richtiges Remake, lehnt sich aber lose an den Film von 1981 an. Myers hat überlebt und folgt seiner Schwester ins Krankenhaus und später in ihren Heimatort. Dort geht das Gemetzel weiter. In Nebenrollen sind Margot Kidder („Superman“) oder die spätere Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer („The Help“) zu sehen.

IMDB: 4,8

Einspielergebnis: 39 Mio. $

„Halloween“ (2018): Dieser Film ignoriert alle Filme nach dem Original 1978 und setzt an dessen Ende die Geschichte neu an. Nun ist Michael hinter seiner gealterten Schwester, die als Einsiedlerin lebt, und deren Tochter und Enkelin her. Frauen-Power pur, denn die Damen setzen sich heftig zu wehr. Eine starke Rückkehr, vor allen Dingen wegen Jamie Lee Curtis, die hier schauspielerisch alle Register zieht und zeigt, dass Horrorfilmfiguren Tiefe haben können.

IMDB: 6,5

Einspielergebnis: 225 Mio. $

„Halloween Kills“ (2021): Im Sequel zu „Halloween“ aus dem Jahr 2018 erwacht Laurie im Krankenhaus von Haddonfield, nur um festzustellen, dass Myers doch nicht tot ist. Also packt sie sich wieder ihre Tochter und Enkelin, um den Serienmörder dingfest zu machen.

IMDB: 5,5

Einspielergebnis: 132 Mio. $

„Halloween Ends“: Um was geht es im letzten Halloween-Film?



Die Handlung von „Halloween Ends“: Laurie und Allyson sinnen auf Rache, seit Michael Myers im nervenzerrenden Finale von „Halloween Kills“ die Familie der beiden dezimiert hat. Besonders Laurie kann die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Der Racheplot von „Halloween Ends“, dem Nachfolger vom letztjährigen „Halloween Kills“, erhält einen Zeitsprung und spielt vier Jahre nach dem Vorgänger.



Mit von der Partie ist erneut Jamie Lee Curtis, die seit dem „Halloween“-Original 1978 in insgesamt sieben der 13 Filmen zu sehen war. Auch Andi Matichak ist als Allyson wieder mit dabei. Sie spielt seit 2018 zum dritten Mal in der Filmreihe mit. Ebenfalls seit 2018 ist Nick Castle in der Rolle des Mike Myers zu sehen – oder besser, man kann ihn erahnen, denn schließlich trägt er die berühmte weiße Maske. Das tat er auch schon im Original 1978, bevor er in den folgenden Teilen abgelöst wurde und Mitte der 1980er das Schauspiel ganz drangab. Erst bei der Neuauflage 2018 war er wieder bereit, in die Rolle zu schlüpfen.

Halloween-Filmreihe: Wann ging es los?

Der erste Halloween-Film „Halloween – Nacht des Grauens“ kam 1978 in die Kinos, zu einer Zeit als die USA von mehreren realen Serienmördern heimgesucht wurde. Allen voran Ted Bundy, dessen abscheuliche Verbrechen die ganze Welt schockten. „Halloween“ passte somit mehr als gut in die Zeit und schürte die Angst der US-Amerikaner und projizierte diese auf die Leinwand.



Szene aus „Hallowen Ends“: Jamie Lee Curtis muss wieder um ihr Leben kämpfen. Copyright: Universal

Basiert der Film „Halloween“ auf einer wahren Begebenheit?



Michael Myers wurde von Regisseur und Drehbuchautor John Carpenter auf keinen realen Serienmörder gemünzt. Vielmehr wurde und wird er als das „personifizierte Böse“ dargestellt, das man nicht töten kann. Kalt, emotionslos, ohne Motiv oder gar einen Modus Operandi. Scheinbar übermenschlich ist ihm jedes Opfer recht. Damit beeinflusste Carpenter maßgeblich das „Slasher“-Genre.

„Halloween“: Low-Budget-Film wird zum Welterfolg

1978 dachte niemand an einen großen Erfolg oder gar an den Beginn einer Filmreihe. Mit einem auch für damalige Verhältnisse mickrigen Budget von rund 325.000 US-Dollar spielte „Halloween“ innerhalb weniger Wochen über 50 Millionen US-Dollar ein – eine Sensation! Der Film machte aus der unbekannten Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis einen Star, die etliche Jahre brauchte, um das Horrorimage einer „Scream-Queen“ abzustreifen. Tipps bekam sie vermutlich von ihrer Mutter, Hollywood-Legende Janet Leigh, die einschlägige Horrorerfahrung hatte. Als weibliche Hauptrolle in „Psycho“ schrie sie sich in einer der berühmtesten Filmszenen aller Zeiten vergeblich die Seele aus dem Leib.

Wo kann ich „Halloween Ends“ in Köln im Kino sehen?

