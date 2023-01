Köln – Halloween steht vor der Türe. Am 31. Oktober 2022 wird das Gruselfest auch in Kölner Kinos gefeiert. Wir haben die Highlights für Sie.



Hoch im Kurs: „Halloween Ends“, der wirklich allerletzte Teil der Horror-Filmreihe, läuft seit dem 13. Oktober im Kino. Wir haben den Film gesehen und ausführlich unter Halloween Ends: Die Angst vor der Angst und der Spaß daran besprochen. Wir haben außerdem eine ausführliche Rückschau zur kompletten Halloween-Filmreihe für Sie – 45 Jahre Halloween Filme!

Aktuelle Zeiten für „Halloween Ends“ entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kalendern der Kinos. Der angeblich letzte Horrorfilm aus der legendären Filmreihe wird unter anderem im Cinedom zu sehen sein.

Halloween Filme: Diese Kinos zeigen Horrorfilme

Cinedom



„Halloween Ends“ läuft aktuell im Cinedom.

Weitere aktuelle Horrorfilme im Cinedom:

Die Filme und Zeiten der Horrorfilme im Cinedom wechseln wöchentlich. Die aktuellen Zeiten können Sie in der Halloween-Woche der Website des Cinedoms entnehmen.

Wo: Cinedom, Im Mediapark 1, 50670 Köln

Cinedom Programm, Tickets und mehr.

Rex am Ring

Ende Oktober steht das Rex mit dem „Halloween Horror Weekend“ ganz im Zeichen des Gruselfestes. Den Auftakt am 24. Oktober macht die Originalfassung des Klassikers „The Lost Boys“. Am 28. Oktober folgt „Zombie – Dawn of the Dead“ in der 119-Minuten-Version. Es scheint sich also um den ungeschnittenen Argento-Cut zu handeln. Am 29. Oktober folgt die US-Originalversion von „The Ring“. Am 30. Oktober geht es mit „The Thing“ ins Eis, bevor am 31. Oktober „Night of the Living Dead“ und „Shining“ eine lange Halloween-Filmnacht gestalten. Alle genannten Klassiker laufen in der Originalsprache.

Wo: Rex am Ring, Hohenzollernring 60, 50672 Köln

Rex am Ring Programm, Tickets und mehr.

Residenz

Bereits am 27. Oktober gibt es im Residenz ein „Triple Feature Halloween“ mit „Halloween“ (2018), „Halloween Kills“ (2021) und dem neuen Schocker, „Halloween Ends“, hintereinander.

Wo: Residenz, Kaiser-Wilhelm-Ring 30 - 32, 50672 Köln

Residenz Programm, Tickets und mehr.

Autokino Porz

Am 31.10. zeigt das Autokino Porz ab 20 Uhr die aktuellen Horrorfilme „Halloween Ends“ und „The Devil’s Light“ als Double Feature.

Wo: Autokino Porz, Rudolf-Diesel-Straße 36, 51149 Köln

Drive in Autokino Köln Porz Programm, Tickets und mehr.

Lichtspiele Kalk

Am 31.10. dürfen sich Kinofreunde auf Originalversionen von „Halloween – die Nacht des Grauens“ (1978) und „Night of the Living Dead“ (1968) freuen. Wer schon vorher in Thriller-Stimmung ist, darf nicht den Rape-and-Revenge-Klassiker „Die Frau mit der 45er Magnum“ von 1981 verpassen, der am 29.10. ebenfalls in der Originalversion läuft.

Wo: Lichtspiele Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 130/132, 51103 Köln

Lichtspiele Kalk Programm, Tickets und mehr.

Filmclub-813 „Die Brücke“

In der „Brücke“ gibt es mit „Ghostbusters“ einen familienfreundlichen Klassiker aus den 1980er Jahren. Der Film mit dem gleichnamigen Superhit von Ray Parker Jr. läuft am 31.10. ab 19.15 Uhr in der Brücke, Nähe Rudolfplatz.

Wo: Die Brücke, Hahnenstraße 6, 50667 Köln

Filmclub 813 Programm, Tickets und mehr.

Halloween Streaming-Tipps: Welche Halloween Filme muss ich sehen?

Aktueller Dauerbrenner auf Netflix ist die Miniserie über den realen Serienmörder Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 mutmaßlich 17 Männer und Jugendliche auf grausame Weise ermordete. In unserem ausführlichen Artikel erfahrt ihr alles zur Serie, inklusive Trailer.



Halloween-Filme für die ganze Familie: Wir haben 20 beliebte Grusel-Filme für die ganze Familie recherchiert. Horror, Zombies und Gänsehaut gibt es in unserem Gruselfilme-Special, in dem unsere Redaktion ihre Favoriten aufgelistet hat. Sie mögen es eher Horrorklassiker? Dann versuchen Sie „Sechs klassische Horrorfilme, die es in sich haben“.

Verleih-Tipp: Wer Streaming nicht mag und sowieso lieber Horrorklassiker oder das Besondere sucht, kann im riesigen Fundus der Traumathek stöbern. Entweder online www.traumathek.de oder vor Ort im gemütlichen Café. Es lohnt sich!