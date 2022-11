Köln – Nach dem kurzfristigen Rauswurf bei der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft gegen Kandidatin Christin Okpara. Die 25-Jährige war wegen „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“ eine Woche vor Showbeginn aus der Sendung genommen worden.



Die Unstimmigkeiten ließen sich in der Kürze der Zeit nicht mehr klären, hatte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Freitag mitgeteilt. Nach dpa-Informationen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, nachdem Okpara am Flughafen der Stadt bei einer Ausreisekontrolle aufgefallen sei.

Christin Okpara: Bundespolizei bestätigt Impfpass-Vorfall

Die Bundespolizei in Frankfurt bestätigt den Vorfall. Demnach habe es Unstimmigkeiten mit Okparas Impfpass gegeben. Es liege der Anfangsverdacht des „Gebrauchs unrichtiger Gesundheitsdokumente“ vor, es wurden Beweismittel im Beisein von Okpara sichergestellt. Das Management der Reality-TV-Schauspielerin war am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zweifel am Impfstatus Anzeige RTL streicht Dschungelcamp-Kandidatin – Kölnerin rückt nach von Sebastian Hahn

Dschungelcamp 2022 Anzeige Diese zwölf Prominenten ziehen in die RTL-Show von Marcus Breuer

Dschungelcamp 2022 Anzeige Tina Ruland sträubt sich vor dieser Rolle von Marcus Breuer

Okpara selbst hatte ihren Rauswurf auf Instagram wie folgt kommentiert: „Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Für bestimmte Sachen gibt es eine ganz plausible Erklärung. Ich verspreche es euch, das war für mich noch lange nicht das Ende.“

Dschungelcamp 2022: Kölnerin Jasmin Herren rückt nach

Am kommenden Freitag, 21. Januar, startet die Show in die insgesamt 14. Staffel, aufgrund der derzeit strengen Corona-Einreisebedingungen in Australien findet die Show 2022 in Südafrika statt. Für Okpara rückt die Kölnerin Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren, ins zwölfköpfige Teilnehmerfeld nach.

Neben Herren tritt unter anderem Lucas Cordalis, Sohn von Schlagersänger Costa, an. Dieser hatte die Premieren-Staffel der Sendung im deutschen Fernsehen gewonnen. Auch Modeschöpfer Harald Glööckler zählt zu den Kandidaten.

2021 hatte RTL die Show aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und stattdessen eine Ersatz-Show in den Fernsehstudios in Hürth organisiert. Der Sieger dieser Ausgabe, Filip Pavlovic, gewann ein Ticket für die aktuelle Staffel in Südafrika.