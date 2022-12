OB Reker ist stolz Der Deutsche Jazzpreis kommt nach Köln

Köln – Der Deutsche Jazzpreis wird in den Jahren 2024 und 2025 in Köln verliehen werden. Mit der Entscheidung für Köln als Ausrichtungsort will Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die künstlerische Stärke der Kölner Jazzszene würdigen.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker zeigte sich stolz: „Die Verleihung dieses Preises ist ein wichtiges Zeichen zur Bedeutung Kölns als ein Zentrum der Jazzmusik.“ Durch die internationale Bedeutung des Preises würden zukünftig noch mehr Impulse von der Kölner Jazzszene ausgehen. Auch Kulturdezernent Stefan Charles sprach von einer „kulturellen Leuchtturmveranstaltung“, die man nach Köln geholt habe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kabarettist Rainald Grebe Anzeige „Das Lügen hat eine neue Qualität“ von Kerstin Meier

Schauspiel Köln Anzeige Auf geht's in die schöne neue Welt der Ökodiktatur

Der Deutsche Jazzpreis hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2021 international etabliert und ist die renommierteste Auszeichnung für den Deutschen Jazz. Sowohl Musizierende als auch Musikproduktionen, Kompositionen, Veranstaltungsorte und Festivals, aber auch journalistische Leistungen werden mit dem Deutschen Jazzpreis gewürdigt. (ksta)