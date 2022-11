Köln – Harald Glööckler hätte schon in der ersten Folge des Dschungelcamps zum König gekrönt werden können. Zumindest wenn es nach der Meinung vieler Twitter-Nutzer ginge. Denn beim Essen von einen Kudu-Penis haut der Modedesigner richtig rein - obwohl er Vegetarier ist. Die Zuschauer feiern es.

Ein Z-Promi, ein Penis und der Twitter-Hashtag #ibes2022: Nach zwei Jahren geht es endlich wieder los: Die 15. Staffel des Dschungelcamps startete am Freitagabend. Doch von ekeligen Spinnen, zickigen „Stars“ oder geschweige einem Camp war die ersten zwei Stunden der Sendung nichts zu sehen, gar nichts.

Unbekannte Promis sorgen für Überlänge bei IBES

Die erste volle Stunde verbrachte RTL damit, die diesjährigen Kandidaten vorzustellen. Das war aber auch dringend nötig. Wer kein großartiger Trash-TV-Fan ist und jeden Abend Sendungen wie „Bachelor“, „Prince-Charming“ oder „Adam und Eva“ schaut (ja, die Reihenfolge ist nach dem Niveau gewählt), kannte wohl nur das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Doch man sollte auch diesen Z-Promis zumindest eine Chance geben, bei geschlossenen Clubs und steigenden Inzidenzen gibt es ja eh kaum eine andere Freizeitmöglichkeit am Freitagabend (Ironie). Um es mit den Worten von Kandidat Harald Glööckler zu sagen: „Der Dschungel hat nur ein schlechtes Image wegen der Protagonisten. Jetzt wird’s besser.“ Wir sind gespannt.

Nach einer Stunde weiß der Zuschauer zumindest, woher man die Kandidaten kennen könnte. Oder woher man sie nicht kennt, wie sie selbst von sich sagen. Man weiß außerdem, dass Lucas Cordalis erst einmal in Corona-Quarantäne ist und man merkt, wen man mag.

Und wer kann noch sympathischer als Nachzüglerin Jasmin Herren sein, die die Gruppe mit Alaaf begrüßt und im Interview „Viva Colonia“ singt. Die Witwe von Willi Herren hat doch jetzt schon alle Anrufe aus Köln sicher (Spoiler: Nicht mehr lang).

Es gibt nur zwei Kandidaten, die der Kölnerin Konkurrenz machen könnten: Der Ex-Bodyguard von Michael Jackson Peter Althof und Wildcard-Gewinner Felip Paclović – beide sind super witzig. Obwohl: Harald Glööckler könnte mit seiner Push-Up-Unterhose und seiner anscheinend vom Arzt verschriebenen Dior-Brille auch ganz unterhaltsam werden.

Als erster Kandidat zur allerersten Dschungelprüfung 2022 muss Felip antreten – und er stürzt ab. Die Kandidaten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 muss über fünf in der Luft hängenden Bälle springen. Der Rest der Prüfung besteht aus „Alter“ und „Shit“, die anderen Gruppenmitglieder schaffen es nicht.

Und dann ist es ausgerechnet Österreicherin Tara Tabitha, die Höhenangst hat und die vor allem wirklich keiner kennt, die den einzigen Stern für Gruppe 1 holt. Respekt. Damit haben die meisten Twitter-Nutzer nicht gerechnet.

Dschungelcamp: Kölnerin Jasmin Herren nervt die RTL-Zuschauer

Bei Gruppe 2 ist zu Beginn nur Geschrei zu hören. Die Kandidaten rund um Kölnerin Jasmin (die nur schreit) müssen eine Klippe hinunterklettern. Im Gegensatz zur anderen Prüfung gleicht das einem Klassenausflug in die Kletterhalle. Fünf Sterne werden geholt, der Zuschauer ist wahrscheinlich gelangweilt.

Und dann, nach zwei Stunden, geht es endlich ins Camp und man frag sich direkt, was die Coronazeit mit der Menschheit gemacht hat oder ob einige schon immer etwas dümmer waren. Oder was soll man als Zuschauer denken, wenn die ersten fünf Möchtegern-Promis wie Steinzeitmenschen um das Feuer hocken und Felip sagt: „Geil, wir haben Feuer gemacht"?!

Jasmin Herren. Copyright: RTL

Dann kommt Kölnerin Jasmin. Nach nur zwei Stunden Sendezeit nervt ihr aufgesetztes, positives Gemüt. In einem Camp, das alle anderen Frauen „ganz schrecklich“ finden, betont sie gleich zehn Mal, wie schön es doch ist. Linda bleibt da wenigstens etwas realistischer: Sie findet sich selbst in dem Camp am schönsten. Lassen wir so stehen.

Die erste Nacht ist unspektakulär. Dafür wird am ersten Morgen das einzig wichtige Thema ausgepackt: Sex. Der für Linda eine Pflicht als Frau ist. Unser Beileid.

Die erste Dschungelprüfung im Camp

In der ersten Dschungel-Prüfung mussten die Kandidaten wieder Hoden essen. Copyright: RTL

„Wühlen, Wissen, Würgen“, heißt dann die erste richtige und eklige Dschungelprüfung. Hoden und Penis essen, das gabs alles schon. Tina, ja, die ist auch noch da, hätte nicht gedacht, dass Warzenschweine „so dicke Eier haben!“ Und übrigens: Sie geht als Vegetarier in den Dschungel. Hat sie die Sendung schon einmal geschaut? Wer wird ab jetzt wohl für die nächsten Essens-Prüfungen gewählt? Richtig: Anouschka – die ist aber auch die schlechte Laune in Person und wurde, Spoiler, für die nächste Prüfung gewählt.

Aber die Vegetarier-Aussage regt auch zum Nachdenken an: Mit den Bewegungen des Vegetarismus, Veganismus und „bewusstem Essen“ passt die Sendung nicht mehr ganz in die heutige Zeit. Es ist eben auch nicht mehr 2004. In diesem Zusammenhang: Harald ist übrigens auch Vegetarier, in den Penis beißt er trotzdem.

Was sagt das wiederum über die Bewegung aus? Eigentlich auch egal, wie der Wendler jetzt sagen würde (er wird vermisst). Denn Harald Glööckler ist laut Twitter-Nutzern jetzt schon Dschungelkönig 2022.

Das war auch direkt der schönste Teil der Sendung und natürlich: Dr. Bob, der extra aus Australien eingeflogen wurde. Schön wars! Und alt ist er geworden.

Gezicke und Lästereien gab es wenig, Potenzial ist aber bei Linda, Anouschka, Tina und Felip da. Denn wer Felip aus anderen Sendungen kennt, weiß, dass er gerne diskutiert. Nackte Haut gab es auch noch nicht viel, aber Manuel hat sich bereits als FKK-Fan geoutet. Ob man das sehen möchte, ist eine andere Frage. Aber zu Erinnerung:

Fazit: Es könnte witzig bleiben, vor allem mit Harald Glööckler. Genauso gut kann es, wie schon bei vielen Staffeln zuvor, ziemlich langweilig werden. Wir sind gespannt.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2022

Felip Paclović: Ex-Bachelorette-Kandidat und Wildcard-Gewinner aus der Corona-Version vom Dschungelcamp im Tiny-House in Hürth im vergangenen Jahr.

Linda Nobat: Ebenfalls Ex-Bachelor-Kandidatin.

Manuel Flickinger: Ex-„Prince-Charming“-Kandidat.

Tara Tabitha: Österreicherin und Ex-Kandidatin bei „Ex on the Beach“.

Janina Youssefian: Ex-„Adam sucht Eva“-Kandidatin und vermeintliche Ex-Affäre von Dieter Bohlen.

Peter Althof: Ex-Bodyguard von unter anderem Michael Jackson, Claudia Schiffer oder Michael Schumacher.

Eric Stehfest: Ehemaliger GZSZ-Schauspieler, der eine Crystal-Meth-Sucht überwunden hat.

Tina Ruland und Anouschka Renzi: Deutsche Schauspielerinnen.

Jasmin Herren: Witwe von Willi Herren.

Harald Glööckler: Modedesigner.

Lucas Cordalis: Sohn von Costa Cordalis (aufgrund eines positiven Corona-Tests in der ersten Sendung noch nicht dabei).