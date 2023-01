Krefeld – Peinliche Panne bei mutmaßlichem Drogendealer: Eine Person hat in Krefeld in ihrer Wohnung offenbar Cannabis angebaut und ging nun der Polizei ins Netz. Wie die Krefelder Polizei am Dienstag auf Facebook in einem Beitrag veröffentlichte, kam es wohl nach einem Hinweis von einem Handwerker zu dem Einsatz. Der dazu passende Facebook-Beitrage wurde tausendfach geklickt und geliked.

Die Krefelder Polizei schreibt in dem Beitrag, dass der mutmaßliche Drogendealer seine Wohnungsschlüssel wohl an einen Handwerker übergab. Der Handwerker entdeckte bei den Arbeiten dann die Cannabis-Pflanzen, die offenbar dem Wohnungsbesitzer gehörten. Über die Zahl der gefundenen Pflanzen und Details zu der Person ist bislang nichts bekannt.

Mutmaßlicher Drogendealer fliegt nach Handwerker-Hinweis auf

Besondere Aufmerksamkeit bekam der Beitrag, weil die Krefelder Polizei den Post als eine Art Ratgeber veröffentlichte: „Ein Insidertipp: Wenn Sie dem Handwerker Ihren Wohnungsschlüssel geben, damit er rein kann, während Sie nicht zu Hause sind, dann vergewissern Sie sich vorher, dass er ganz sicher keinerlei floristische Kompetenz hat - oder verzichten Sie besser gleich auf den Anbau von Cannabispflanzen in Ihrer Bude“, schrieben die Behörden.

Die Ampel-Regierung diskutiert derzeit auch die Eckpunkte für die Freigabe von geringen Mengen Cannabis. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Eckpunkte wurden am Mittwoch bekannt, die Union kritisiert die Cannabis-Legalisierung in dieser Form. (mab)