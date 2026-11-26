Ja, es gibt sie noch, die alte FDP. Und es gibt ihn noch, den einstigen stellvertretenden Bundestagspräsidenten, Wolfgang Kubicki. Er ist im vergangenen Frühjahr zum Vorsitzenden der FDP gewählt worden. Das hatte er sich schon immer gewünscht. Nur unter anderen Vorzeichen. Die FDP ist inzwischen ein Schatten ihrer selbst. Fast in keinem Landtag ist sie mehr vertreten. Hier und da darf sie noch mitregieren, in der Kommunalpolitik. In München zum Beispiel. Dort braucht sie jedoch die Freien Wähler, um wenigstens eine Stadtratsfraktion zusammenzubekommen.

Die FDP jedenfalls wirkt ein wenig wie ein Segelboot in einer Flaute: Sie kommt nicht vom Fleck. Und trotzdem fühlt sich Kubicki „altersbedingt sensationell“, wie er am Mittwochabend bei Sandra Maischberger im Ersten erklärt. Schlagzeilen zu produzieren, hat er nicht verlernt. Er ist im Frühling gewählt worden. Für ein Jahr. Genug Zeit, um zumindest in zwei Bundesländern Landtagswahlerfolge zu erzielen, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In beiden Bundesländern werden im April neue Landtage gewählt.

FDP wieder zu einer „signifikanten politischen Kraft“ machen: Kubicki hat große Ziele

„Israel existiert“: Linken-Chef Luigi Pantisano wehrte sich bei „Maischberger“ gegen Antisemitimusvorwürfe. (Bild: WDR / Melanie Grande) Copyright: WDR / Melanie Grande

Und was, wenn es nicht klappt, will Sandra Maischberger am Ende der Diskussion wissen. Kubicki: „Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin gewählt für ein Jahr. Wenn es in einem Jahr nicht gelingen wird, unter meiner Führung die FDP wieder zu einer signifikanten politischen Kraft zu machen, dann ist meine Führung offensichtlich falsch, und dann muss das jemand anders machen.“

Wirklich zuversichtlich wirkt Kubicki nicht mehr. In Berlin hatte er damit gerechnet, dass wenigstens einige Parteikollegen ins Abgeordnetenhaus gewählt werden, was jedoch nicht geklappt hat. Dabei ist die Lage in der Stadt spannend wie selten. Deswegen ist auch Luigi Pantisano bei Maischberger, um mit Kubicki zu streiten. Die beiden Chefs von Linkspartei und FDP eint ihr Rededrang, den sie auch an diesem Abend nicht zu zügeln gewillt sind. Maischberger hat es schwer, dazwischenzukommen.

Sandra Maischberger diskutierte am Mittwochabend mit FDP-Chef Wolfgang Kubicki (links) und Linken-Co-Chef Luigi Pantisano (Mitte). (Bild: WDR / Melanie Grande) Copyright: WDR / Melanie Grande

Es geht um Berlin an diesem Abend, einmal wieder. Und es geht um die Antisemitismusvorwürfe, mit denen sich die Linke in Berlin konfrontiert sieht. Symptomatisch dafür: Die Abgeordnete Vanessa Emde, die nun aus der Linksfraktion ausgeschlossen worden ist. Aber nicht wegen ihrer propalästinensischen Slogans, die sie gerne mal auf Demos in Berlin-Neukölln und dem Rest der Stadt erschallen lässt, sagt Pantisano. Sondern: „Weil sie ihren Stuhl von der Partei selbst vor die Tür gestellt hat, indem sie gegen die eigene Parteiführung demonstriert hat. Wir setzen hohe Maßstäbe an unsere Mandatsträgerinnen, die für die Linke gewählt worden sind, und wir erwarten, dass auch kritische Positionen mit der Partei diskutiert werden und nicht außerhalb in Demonstrationen, oder eben als Mandatsträger Beschlüsse, die man gemeinsam fällt, ablehnt und sagt, nee, daran halte ich mich nicht.“

Überhaupt: Die Linkspartei habe gar kein Antisemitismusproblem, auch in Berlin nicht. Pantisano: „Ich möchte die Möglichkeit wirklich nutzen, um klarzumachen, dass unsere Kritik an der rechtsextremen israelischen Regierung und an dem tagtäglich verübten Genozid an den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland kein Antisemitismus ist.“ Die Linkspartei biete ihren Mitgliedern den Raum, bundesweit darüber zu diskutieren, und darauf sei er stolz.

Pantisano: „Israel existiert“

Kubicki hält dagegen. Viele neue Mitglieder der Linken unterstützten die palästinensische Terrororganisation Hamas, und die fordere in ihrem Grundsatzprogramm die Vernichtung Israels. Aber die rechtsextremistische israelische Regierung habe einen Genozid, einen Völkermord, an den Menschen im Gazastreifen angeordnet, verteidigt Pantisano seine Position. Das Existenzrecht Israels bestreitet er nicht, anders als seine Parteikollegin Vanessa Emde: „Israel existiert“, sagt er. „Wir stehen als Linke zum Selbstbestimmungsrecht der Jüdinnen und Juden. Worüber wir in diesem Land nicht sprechen ist ein Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, die eben keinen existierenden Staat haben. Diese Bundesregierung weigert sich bis heute als einer der wenigen Staaten weltweit, Palästina anzuerkennen. Wir sind diejenigen, die mit unseren Waffen großteils mit dazu beitragen, dass ein Genozid stattfinden kann.“

Gewählt worden ist die Linke in Berlin allerdings wegen ihres Versprechens, Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften und die Mieten in der Stadt zu senken. Dass diese Vorhaben umzusetzen sind, glaubt Kubicki nicht. Dass eine rot-grün-rote Koalition in der Hauptstadt zustande kommt, hingegen schon: „Aber ich glaube nicht, dass sie lange hält. Und zwar wegen der inneren Widersprüchlichkeit. Es geht ja nicht nur um Antisemitismus. Es geht darum, dass die Sicherheitskräfte geschwächt werden sollen, die Überlegung ist, die Polizei abzubauen, zu entwaffnen, Sozialarbeiter stattdessen einzustellen, den Verfassungsschutz abzuschaffen und und und.“ Das werde aber in der Lage, in der Berlin sich gerade befinde, nicht funktionieren, ist sich Kubicki sicher. Man werde abwarten müssen, ob „diese wunderbare Überlegung, die Mieten werden sinken, wenn die Linken regieren“, wirklich wahr werden werde. (tsch)