Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss. Für den Antrag votierten demnach 33 der 44 Abgeordneten.

Den Antrag zum Ausschluss der 45-Jährigen hatte die Fraktionsspitze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin. Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust, die Fraktion habe Schaden genommen.

Protest gegen eigene Parteiführung

Emde hatte nach der Wahl zunächst wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens unterschrieben, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon. Am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober demonstrierte sie dann gegen den Kurs der Parteiführung - statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Eine Aufforderung der Parteispitze vor rund zwei Wochen, ihr Mandat aufzugeben, hatte Emde abgelehnt.

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober im ZDF: „Dann werden wir keine Koalition haben.“

Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen, Emde war dabei erstmals ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln. Emde hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Ihr wird Antisemitismus vorgeworfen mit der Begründung, sie ziehe das Existenzrecht Israels in Zweifel. (dpa)