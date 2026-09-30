Böhmermann äußert sich zu „ZDF Magazin Royal“-Aus„Ich habe einfach vergessen, zum Zahnarzt zu gehen“

„Der Joghurtbecher ist ausgekratzt“, sagt Jan Böhmermann, als er im Podcast „Deutschland3000“ über das Ende des „ZDF Magazin Royale“ spricht: „Da muss man einen neuen Joghurtbecher aufmachen. Es nützt nichts.“ Im Gespräch mit Moderatorin Eva Schulz erklärt der Satiriker zudem, dass ihm sein Arbeitspensum zuletzt auch privat zu schaffen gemacht habe.

„Die Sendung ist ja nicht alles. Es gibt ja auch noch einen Moderator, der das moderiert“, betont er. „Ich war letztes Jahr nicht beim Zahnarzt. Ich habe einfach vergessen, zum Zahnarzt zu gehen.“ Gleichzeitig habe er „zweimal die Barclays Arena ausverkauft“ und „32 Fernsehsendungen moderiert“. Böhmermann stellt klar: „Das mache ich alles total gerne, aber das Gefühl muss dann eben auch begründet sein in einer kreativen Perspektive.“

Letzteres sei nicht mehr der Fall gewesen. „Willst du eines Tages eingekauft werden und noch mal deine alte Sendung von früher moderieren, weil du nicht loslassen kannst?“, habe sich der 45-Jährige gefragt. „Ist das wirklich so synonym mit dir? Diese Fernsehsendung?“ Letztlich habe er sich dazu entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen: „Ich habe mich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen beraten, habe mich unterhalten mit Leuten aus dem Privatbereich und habe mich mal so überprüft - aber entscheiden muss ich das am Ende selbst.“

„Das ZDF ist ein toller Sender“

Jan Böhmermann will das „ZDF Magazin Royale“ nur noch bis Dezember moderieren. (Bild: ZDF / Jens Koch) Copyright: ZDF / Jens Koch

Dennoch wolle Jan Böhmermann nicht, „dass der Eindruck entsteht, dass da irgendeine Art von Ermüdung eintritt“. Das „ZDF Magazin Royale“ sei aus gutem Grund „extrem erfolgreich“ und „wahnsinnig gut“, weil ein Team aus den „besten Leuten“ dahinterstehe. Er wolle schlichtweg „schauen, was es sonst noch gibt“, erklärt der Moderator. „Das ist gar nicht böse gemeint und gar nicht irgendwie eine Geringschätzung dessen, was es war.“

Er sei „in erster Linie jemand, dem es wichtig ist, seine eigenen künstlerischen Entscheidungen zu treffen“. Dabei handle es sich auch um „eine Frage der Originalität“, wie Böhmermann ausführt: „Wenn es vier Fernsehsendungen gibt, die sowas machen - warum soll ich dann noch eine Fernsehsendung machen, die sowas macht?“

Mit dem Ende der Sendung - die letzte Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ läuft am 18. Dezember - beginne für den Journalisten „das Entwickeln des neuen Projekts“. Bereits in der Pressemitteilung zum Ende der Sendung hatte er angekündigt, „noch mal eine andere Sendung machen“ zu wollen. Auch Programmdirektorin Nadine Bilke bekundete im Namen des ZDF bereits Interesse, „gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen“.

Zu Gast bei „Deutschland3000“ rief Böhmermann nun dazu auf, ihm mitzuteilen, falls „jemand einen besseren Sender weiß als das ZDF“. Er „finde, das ZDF ist ein toller Sender. Es funktioniert super. Die Zusammenarbeit ist eigentlich erprobt.“ (tsch)