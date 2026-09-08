„Deswegen sitze ich hier“An seinem Hochzeitstag plaudert Günther Jauch bei WWM über seine Ehe

Den Vorschlag der Regie, seine Ehefrau zur Feier des Tages zu kontaktieren, wies Jauch deutlich ab. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Welches Unternehmen feierte am 1. April 2026 seinen 50. Geburtstag?“ - Mit dieser 8.000-Euro-Frage hatte Jana Lippmann in der neuen Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ (Montag, 14. September, um 20.15 Uhr bei RTL und schon jetzt bei RTL+) sichtlich zu kämpfen. Bei keiner der vier Antwortmöglichkeiten (BP, Apple, Nintendo, Deutsche Telekom) war sich die Krankenschwester aus dem sächsischen Grimma richtig sicher. Doch das Rätselraten wurde unterbrochen, als Lippmann Moderator Günther Jauch mit einer privaten Anekdote aus dem Konzept brachte.

Auf die Nachfrage Jauchs, ob die zweifache Mutter auch ihren Mann und Kindsvater als Telefonjoker angegeben hatte, entgegnete diese: „Der ist kein Telefonjoker - und der ist auch gar nicht mein Mann“. Jauch war die Verwirrung deutlich anzusehen. Er erkundigte sich nach dem Grund und erfuhr von seiner Kandidatin: „Weil der mich nicht fragt.“ Die hörbare Reaktion des Publikums kommentierte Jana Lippmann lachend: „Ja, richtig! Entsetztes Raunen.“

Jana Lippmann war die zweite Kandidatin des Abends. Sie verriet Jauch, seit zwölf Jahren vergeblich auf einen Antrag ihres Partners zu warten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mit ihrem Partner ist die Krankenschwester bereits zwölf Jahre liiert und hat zwei gemeinsame Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Diese tragen auch den Nachnamen ihres Mannes verriet Lippmann und ergänzte: „War auch ein bisschen dumm von mir, im Nachgang.“

Günther Jauch bremst seine Redaktion: „Nein! Nein, bitte nicht anrufen!“

Michael Polit (27) zockte bei der 500.000-Euro-Frage und lag falsch. Er fiel auf 500 Euro zurück. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Günther Jauch spendete Trost: „Meine Kinder haben auch nicht meinen Namen.“ Dann plauderet er weiter aus dem Ehe-Nähkästchen: „Wir waren auch 20 Jahre unverheiratet.“ Seine Ehefrau Dorothea hat der RTL-Moderator bekanntlich im Juli 2006 geheiratet. Das Paar ging jedoch bereits davor eine lange Zeit gemeinsam durchs Leben.

„Soll ich ihnen sagen, wie solche Geschichten dann enden?“, fragte Jauch. „Heute - deswegen sitze ich hier, ganz weit weg von zu Hause - habe ich meinen 20. Hochzeitstag.“ Das Publikum im Studio reagierte mit großem Applaus und auch der Regie war Jauchs Anekdote selbstverständlich nicht entgangen. Auf dem Bildschirm des Moderatoren erschien kurzerhand eine Nachricht: „Sollen wir Ihre Frau anrufen?“ Jauch Reaktion fiel deutlich aus: „Nein! Nein, bitte nicht anrufen! Das möchte ich ... das möchte sie nicht.“

Sabrina Erifopoulos zockte sich bis zu 64.000 Euro - und bis zum Ende der Ausgabe. Sie darf in der kommenden Sendung weiterspielen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jana Lippmann hakte bei dem Quiz-Moderator nach: „Haben Sie Blumen geschickt?“ Jauch antwortete zunächst ausweichend, verriet dann aber, einen Strauß ausgewählt zu haben, der unter anderem aus Löwenmäulchen bestand. Die Begeisterung seiner Kandidatin hielt sich in Grenzen: „Holt mich jetzt nicht so ab“, gab sie ehrlich zu.

Jauch dagegen war zuversichtlich, dass sich Lippmanns Partner nach dieser Sendung „ein paar Gedanken“ machen würde. Grund zu feiern hätte das Paar auch so. Lippmann beantwortete nicht nur die Geburtstagsfrage richtig (Apple), sondern durfte am Ende ihres „Wer wird Millionär?“-Auftritts mit 16.000 Euro nach Hause gehen.

Bei der Frage um 32.000 Euro „Bei dem als Flower Sprouts bekannten Trendgemüse handelt es sich um eine aromatische Kreuzung aus ...?“ gab die Krankenschwester freiwillig auf. Zu riskant war ihr die Entscheidung zwischen den zwei verbliebenen Optionen „Grün- und Rosenkohl“ sowie „Rotkohl und Spinat“. Der Telefonjoker hatte ihr zuvor zu Ersterem geraten - und lag damit auch noch richtig, wie Lippmann nach ihrer Entscheidung erfahren sollte. (tsch)