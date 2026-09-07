Rekord-Zuspruch für die CDU? WWM-Kandidat verzockt sich völlig und stürzt auf 500 Euro

Carsten Floß ist Friseur aus Betzdorf in Rheinland-Pfalz. Günther Jauchs indiskrete Frage, ob sein volles Haar echt oder „ein Müffchen“ sei, wollte Floß nur unter einer Bedingung beantworten: „Bei einer Million löse ich es auf.“ Darüber konnten Jauch und das „Wer wird Millionär?“-Publikum in der aktuellen RTL-Folge (Ausstrahlung am 7.9.) lachen.

Viviane Clarin, Enkelin von „Pumuckl“-Stimme Hans Clarin, sorgte mit Lachyoga für Heiterkeit. Sie fiel von 16.000 auf 500 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bei der 2.000er-Marke benötigte Carsten Floß den ersten Joker: „Welches fiktional ausgeschmückte Shakespeare-Biopic räumte 2026 bei den Golden Globes den Hauptpreis als bestes Filmdrama ab?“ King Near, Othenno, Hamnet, Romeo und Junia? Keine Schreibfehler der WWM-Redaktion. Dennoch musste die Schwarmintelligenz helfen. Der Publikumsjoker zeigte: 83 Prozent im Studio waren für Antwort C. Richtig!

8.000 Euro wert: Lise Meitner wurde vor 100 Jahren Deutschlands erste Professorin für ...?“ Physik, Architektur, Wirtschaft, Psychologie? Carsten Floß kündigte einen Edeljoker an: Enno Horstmann sei „ein Bekannter aus einer anderen Quizshow, er nimmt viel an Quiz-Duellen teil“. Als Floß anfügte, dass es sich dabei um Auftritte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen handelte, spielte Ex-ARD-Talker Jauch pantomimisch einen Herzinfarkt vor.

„Wenn ich das nächste Mal Friedrich Merz treffe, frage ich ihn“

Überhangkandidatin Tabea Gottstein aus Karlsruhe gab auf und ging mit 8.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Der Telefonjoker überraschte Günther Jauch mit der Anekdote, dass beide bereits in der gleichen Sendung aufgetreten waren. Während Enno Horstmann an der letzten Frage gescheitert war, sei Jauch „ZDF-Quizchampion“ geworden. Der Moderator tröstete: „Wissen Sie, bei Prominenten werden immer die Dödelfragen gestellt, damit die nicht ganz so schlecht aussehen.“

Der Joker riet zu Recht zur Antwort „Physik“. Danach kam raus: Der Telefonjoker und der Kandidat lernten sich bei einer Quizshow kennen, bei der Carsten Floß den Drogerie-Artikel Menstruationstasse erraten hatte. „Seitdem war ich für ihn die Menstruationstasse, wenn ich angerufen habe“, berichtete er. Als Günther Jauch bekannte, dass er davon noch nie gehört hatte, schrieb ihm die Redaktion eine Botschaft auf sein Display. „Das sind so Kollegenschweine!“, wetterte Jauch. Die Redaktion hatte ihm getextet: „Suchen Sie sich Fachpersonal im Publikum. Eine Frau am besten.“ So viel sei verraten: Die nächste Kandidatin klärte Jauch auf.

16.000 Euro wert: „Was war bei der Bundestagswahl 2025 so hoch wie noch nie?“ Zahl der gültigen Stimmen, Zahl der Wahlkreise, Ergebnis der CDU, Ergebnis der SPD? „Das Ergebnis der CDU? Ich weiß nicht ob es so hoch war wie noch nie“, sinnierte Carsten Floß. „Ich weiß es“, gab Jauch an. Der Kandidat konterte: „Dafür weiß ich, wie eine Menstruationstasse aussieht.“ Über die Schlagfertigkeit konnten Jauch und das Publikum lachen.

Christian Aufenanger aus aus Prien am Chiemsee erspielte stolze 64.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wenn ich das nächste Mal Friedrich Merz treffe, frage ich den, ob er das weiß“, behauptete Jauch. „Und dann rufen Sie mich an?“, fragte Carsten Floß. „Ja, Sie sind dann mein Telefonjoker“, versicherte der Moderator.

Apropos Joker: Nachdem Carsten Floß ob der Antwort zögerte, riet ihm Jauch zu einem weiteren Joker. Doch der erwiderte: „Ich nehme Antwort C.“ Jauch kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Also äh, ... Sie nehmen gar keinen Joker?!“ Carsten Floß bestätigte seine riskante Entscheidung. „Genau, dann gehe ich halt heim“, sagte er zunächst gelassen. Doch vor der Auflösung hielt es ihn nicht mehr auf dem Ratestuhl. „Das Ergebnis der CDU waren 28,5 Prozent - die hatten 1957 fast doppelt so viel“, klärte Jauch auf. Richtig wäre die „Zahl der gültigen Stimmen“ gewesen. Carsten Floß plumpste auf 500 Euro!

„Ah, Herr Floß, das war so schön mit Ihnen“, bedauerte der Moderator. Als der Kandidat weg ist, betonte er erneut: „Das war jetzt schade.“

So spielten die anderen Kandidaten

Michael Polit stand am Ende bei 2.000 Euro. Er darf kommende Woche weiterspielen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Überhangkandidatin Tabea Gottstein aus Karlsruhe ging mit 8.000 Euro.

Viviane Clarin, Enkelin von Hans „Pumuckl“ Clarin und Lachyoga-Expertin, fiel aufgrund eines falschen Joker-Tipps von 16.000 Euro auf 500. Jauchs fieser Rat: „Eine Runde Lachyoga.“

Christian Aufenanger aus Prien war der Gewinner des Abends - mit 64.000 Euro.

Michael Polit aus Neunkirchen in Baden stand am Ende bei 2.000 Euro und darf in der kommenden Folge weiterspielen. (tsch)