Bisher schreckte der Moderator Günther Jauch noch davor zurück, ein Teil der sozialen Medien wie Instagram oder Facebook zu werden. Wie es scheint, könnte der Entertainer sich das in Zukunft aber doch noch einmal überlegen.

In einem Interview hat Jauch inzwischen verraten, ob er sich eine Internet-Karriere als „Influencer“ vorstellen könne. Und danach verraten, was er in seinem ersten Beitrag wohl sagen würde.

Günther Jauch: Die sozialen Medien mied der bekannte Moderator bisher

Der Influencer „Benni BK“ war Günther Jauch bei einer Veranstaltung in Dortmund begegnet. Dort sprach er den beliebten Moderator auf seine Karriere im Fernsehen an und fragte, ob er sich das nicht auch als Influencer vorstellen könne. Das Video veröffentlichte er auf Instagram.

Von den sozialen Medien hatte sich Jauch bisher meist distanziert, und bis heute selbst keine öffentlichen Profile. Dem „Wer wird Millionär?“-Moderator hatte das allerdings auch nie geschadet, selbst wenn er mit dieser Einstellung nur noch einer von wenigen Fernsehstars ist.

Jauch antwortete erst noch distanziert, dass er das schon oft gefragt wurde. „Mich schreckt da ab, dass ich morgens, glaube ich, schon mein Frühstück fotografieren muss“, sagt das bekannte TV-Gesicht.

„Da bröckelt es jetzt langsam“: Günther Jauch spricht über eigene Präsenz bei „Social Media“

Momentan interessiere ihn das alles noch nicht. „Ich schaffe es im Monat noch ohne, aber ich weiß, dass ich in eurem Alter... da bröckelt es jetzt langsam“, meint Günther Jauch weiter. Offenbar scheint die Entscheidung also nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein.

Viele junge Menschen halten sich heutzutage vor allem in den sozialen Medien auf, und schauen weniger Fernsehen. Das betrifft eben auch Günther Jauch. Und er erklärt schließlich auch, wie er so einen Wechsel wohl einleiten würde.

Denn sein Interviewer mit rund 100.000 Followern auf Instagram fragt den Moderator schließlich, wie sein allererster Beitrag wohl aussehen könnte, sollte es mal so weit sein.

Günther Jauch verrät, was sein erster Beitrag in den sozialen Medien wäre

„Wahrscheinlich würde ich ehrlicherweise sagen: Ich wollte nie Social Media machen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Social Media-Auftritt“, antwortet Jauch.

Sollte es irgendwann so weit sein, dürfte das viele Zuschauerinnen und Zuschauer wohl freuen. Immerhin gehört der in Münster geborene Moderator seit etlichen Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Fernsehgesichtern Deutschlands. (bas)