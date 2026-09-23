Günther Jauch entgeistert über „Wer wird Millionär?“-Frage„Das weiß doch keine Sau!“

Die erste Hürde auf dem Weg zum großen Geld ist bei „Wer wird Millionär?“ (RTL) die Qualifikationsfrage. Wer sie am schnellsten richtig beantwortet, kann auf dem heißen Stuhl gegenüber von Günther Jauch (70) um Ruhm und Reichtum zocken. In der neuesten Ausgabe (Montag, 28. September, 20.15 Uhr, RTL und vorab bei RTL+) bringt eine Auswahlfrage aber sogar den Quizmaster aus der Fassung. „Das kann nicht sein. Leute, das kriegt doch niemand hin“, meint er, als er die Frage vorlesen soll.

„Drücken Sie 'Shift' und nutzen Sie auf einer klassischen deutschen Computertastatur die Zeichen über '5', '6', 0' und 'ß'!“, lautet die Frage. Aufgabe: Erst mal verstehen, dann die Tastatur vor Augen führen und dann auch noch die Antworten in die richtige Reihenfolge bringen - und das möglichst blitzartig. Das sieht Jauch als unmöglich an - der Blick auf die Kandidaten gibt ihm recht: „Der da tippt immer noch.“

„Das war völlig unlösbar“: Günther Jauch hat Verständnis für Kandidaten

Diese Auswahlfrage stellte die Kandidaten vor unlösbare Probleme - wofür Günther Jauch vollstes Verständnis hatte: „Das weiß doch keine Sau!“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jauch leidet mit den Kandidaten und meint noch vor dem Ergebnis geharnischt überzeugt: „Das weiß doch keine Sau!“ Als dann tatsächlich kein einziges Namenspanel auf Grün geschaltet wird, also keine richtige Antwort eingetippt worden ist, schüttelt er den Kopf: „Unlösbar. Das war völlig unlösbar.“

Die richtige Antwort übrigens: % liegt über 5, & über 6, = über 0 und ? über B. Weiß niemand. Eine Ersatzfrage muss her. „Versuchen wir's damit“, meint Jauch und kichert schon beim Vorlesen, weil die ein ganz anderes Kaliber, nämlich im Vergleich sehr einfach ist: „Eins, zwei, drei, vier Eckstein ...“ - wie geht's weiter? Die vier Wörter des Folgesatzes des Kinderversteckspiels " ... alles muss versteckt sein“ müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

„Da möchte ich eine Kaskade der richtigen Antworten sehen“, meint Jauch und wird nicht enttäuscht. Alle liegen richtig, aber es kann immer nur einen Schnellsten geben: Giuseppe Russo (38) braucht nur 2,14 Sekunden für das Einloggen der richtigen Antwort und schafft es so auf den begehrten Ratestuhl. (tsch)