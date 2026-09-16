„Das soll ich sein?“WWM-Kandidat verkleidete sich früher als Günther Jauch

Justin Martin ist 21 Jahre alt und in der neuen Ausgabe „Wer wird Millionär?“ bereits der fünfte Kandidat, der vor Günther Jauch Platz nehmen darf. Das Besondere an diesem Abend: Er ist der erste männliche Kandidat, der es auf den Quiz-sStuhl schafft.

„Jetzt hoffe ich, dass ich uns gut repräsentieren kann“, betont der 21-Jährige aus Großbottwar in Baden-Württemberg, und zunächst läuft es für Martin auch ziemlich gut. Souverän quizzt er sich durch die ersten Fragen. Erst bei der 4.000-Euro-Frage, bei der nach der Bedeutung einer „Doula“ gefragt wird, muss er auf einen Joker zurückgreifen. Der Publikumsjoker verhilft zur richtigen Antwort: Jemand, der während einer Schwangerschaft auf eine Doula zurückgreift, wünscht sich „emotionale Unterstützung“.

„Das soll ich sein?“: Ein Kinderfoto zeigt Justin Martin verkleidet - als Günther Jauch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Vor der 16.000-Euro-Frage hakt Moderator Günther Jauch dann genauer bei seinem Kandidaten nach: „Ich habe mir sagen lassen, früher als Kind waren Sie mal ich?“ Justin Martin bestätigt, dass er sich in seiner Kindheit auf Familienfeiern gerne als Quiz-Moderator Jauch kostümiert und seinen Großeltern und Eltern Fragen gestellt hat. Dabei sei er „manchmal im Anzug, manchmal in einer Weste“ aufgetreten und habe die Familienmitglieder gegeneinander quizzen lassen. „Der Gewinner hat auch einen Pokal bekommen - nicht immer, aber manchmal“, verrät Martin.

Kinderfoto zeigt Kandidaten als „Günther Jauch“

Jauch ist neugierig geworden: „Toll! Es gibt einen Bildbeweis, hier!“ Im Studio wird ein Kinderfoto Martins eingeblendet. Jauch reagiert verblüfft: „Das soll ich sein? Man achte auf die Krawatte! Die haben Sie umgebunden?“ Martin erklärt schmunzelnd: „Manchmal hatte ich auch einen Anzug an, aber der war deutlich zu lang.“ Angesprochen auf sein damaliges Alter vermutet Martin: „Da müsste ich fünf oder sechs gewesen sein, oder vielleicht auch schon sieben.“ Jauch betont: „Schauen Sie, kaum sind 15 Jahre vorbei, und schon sind Sie hier!“

Bei der Frage um 32.000-Euro muss Martin dann jedoch passen. „Beim alle zehn Jahre aktualisierten Ranking der Besten aller Zeiten löste 2022 'Jeanne Dielman' welchen Spitzenreiter von 2012 ab?“ Der Kandidat kann keine der Antwortmöglichkeiten zuordnen und entscheidet sich, freiwillig zu gehen.

„Ich könnte wirklich nur raten und bei so viel Geld, höre ich auf“, erklärt der 21-Jährige. An Jauch gewandt betont er: „Wenn Sie es auch nicht wissen, kann ich, glaube ich, erhobenen Hauptes gehen.“ Justin Martin geht mit 16.000 Euro nach Hause. Die richtige Antwort lautet übrigens „Hitchcocks 'Vertigo'“. Gesucht war also nach einem Ranking der besten Filme aller Zeiten. (tsch)