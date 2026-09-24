„Herr Jauch, bevor es weitergeht ...“WWM-Moderator wird mitten in der Show unterbrochen

Giuseppe Russo (38) aus Grevenbroich hatte sich gerade souverän auf 500 Euro gequizzt, da wurden er und „Wer wird Millionär?“-Gastgeber Günther Jauch in der aktuellen Folge ausgebremst. Vor allem den Quizmaster schaute kurz ziemlich konsterniert drein. Die Stimme der Regie tönte aus dem Off und unterbrach das fröhliche Raten. „Herr Jauch, bevor es weitergeht, kommt mal kurz die Maske zu Ihnen.“

Jauch (70), seit 1999 in über 1.700 Sendungen von „Wer wird Millionär?“ (RTL) erprobt und einiges an Außergewöhnlichkeiten gewöhnt, schaute kurz perplex. „Es ist nichts Dramatisches“, beruhigte die Off-Stimme und klärte auf: „Es stehen nur ein, zwei Härchen bei Ihnen ab.“

Günther Jauch sorgt sich um sein „Müffchen“

Selbst ist der Mann! Günther Jauch glättete die widerborstigen Haare souverän eigenhändig. Und scherzte: „Nur aufpassen, dass das Müffchen nicht ganz abfällt.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jauch drehte den Kopf, beobachtete sich über den Bildschirm selbst - und wurde der Störenfriede gewahr. Tatsächlich, ein paar Haare hatten sich „selbstständig“ gemacht und standen vom sonst glatten Deckhaar weg. „Oh ja“, erkannte Jauch und wurde aktiv. „Ich kann selber“, sagte er und glättete die Haare mit der Hand. Dabei schmunzelte er: „Nur aufpassen, dass das Müffchen nicht ganz abfällt.“

„Gut so?“, fragte er nach und bekam die Entwarnung. „Ja, so geht's.“ Die Maskenbildner wurden nicht bemüht.

Ob sich auch die Quiz-Kandidaten - vier schafften es auf den heißen Stuhl - so spontan erfolgreich bewährten, ist linear bei RTL am Montagabend, 28. September, ab 20.15 Uhr zu sehen. Bei RTL+ steht die Sendung bereits vorab zur Streaming-Verfügung. (tsch)