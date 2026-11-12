„Höllische Schmerzen“Country-Legende Willie Nelson bat seine Frau, ihn sterben zu lassen

Nicht nur aufgrund seines Alters von 93 Jahren ist er heute einer der größten Legenden der Country-Musik: Mit „The Last Leaf: Reflections on Late-Life Creativity - and My Longest Love Affair“ hat Willie Nelson nun eine Autobiografie veröffentlicht, in der er auf seine Karriere und seine Leben zurückblickt. Ein Leben, das vor einigen Jahren fast wegen einer lebensbedrohlichen Corona-Infektion geendet hätte. Das US-Magazin „People“ veröffentlichte einen Auszug aus dem Buch, in dem Nelson die damalige Situation schildert. Demnach bat der Musiker seine Ehefrau Annie D'Angelo damals, ihn gehen zu lassen.

Weil sich Nelson kaum an die Erkrankung erinnert, lässt er in dem Buch seine Frau erzählen. D'Angelo schildert, wie sie Nelson mit einem Zerstäuber und Sauerstoff zu helfen versuchte, doch er bekam weiter schlecht Luft. Der Corona-Test fiel positiv aus. „Ich wusste, dass ich nicht in Panik geraten durfte, aber ich wusste auch, dass es schlimm war“, schreibt sie. Nelson selbst erinnert sich vor allem an eines: „Ich weiß nur noch, dass ich in jeder Zelle meines Körpers höllische Schmerzen hatte.“

Zwei Wochen „absolute Hölle“

Seit 1991 ist Willie Nelson mit seiner vierten Ehefrau Annie D'Angelo verheiratet. (Bild: Rick Diamond/Getty Images for the Country Music Hall of Fame and Museum) Copyright: Rick Diamond/Getty Images for the Country Music Hall of Fame and Museum

Ins Krankenhaus zu gehen, kam für das Paar nicht infrage, dort hätte Nelson „keine Chance auf Privatsphäre“ gehabt. Stattdessen erhielt er Paxlovid als Infusion, was gegen die Erkrankung half. D'Angelo sprach von „zwei Wochen absoluter Hölle“. Auf Nelsons Frage, ob er sie gebeten habe, ihn sterben zu lassen, antwortete sie: „Jep, zweimal. Das Ganze war ein Albtraum.“

Ein Enthüllungsbuch verfassen wollte Nelson mit seiner Autobiografie allerdings nicht. Er habe das Buch geschrieben, weil „ein paar Leute wollten, dass ich es tue“, sagte er im Interview mit dem „Guardian“. Er selbst habe nicht viel über sich gelernt, er liebe es am meisten, wenn er mit Freunden zusammensitze, Domino oder Poker spiele und dabei Cannabis konsumiere.

Auch über seinen legendär gewordenen Konsum von Marihuana sprach Nelson: Mit 86 habe er Joints abgeschworen und konsumiere Cannabis seither in Form von Speisen und Getränken. Das habe auch beim Schreiben geholfen: „Es entspannt einen so sehr, dass man vielleicht etwas anders denkt.“

„Ich habe alles falsch gemacht“

Mit „Dream Chaser“ veröffentlichte Nelson 2026 bereits sein 79. Solo-Studioalbum. Dass er jenseits der 90 noch Musik veröffentlichen und Konzerte spielen würde, hielt er früher für ausgeschlossen. Kaum jemand habe geglaubt, dass er so lange lebe: „Ich habe alles falsch gemacht. Wenn es falsch war, habe ich es getan. Und wenn es richtig falsch war, habe ich es sogar zweimal getan“, sagte er im „Guardian“-Interview.

Privat hat der gebürtige Texaner trotzdem sein Glück gefunden: 1991 heiratete Willie Nelson mit Annie D'Angelo seine vierte Ehefrau und lebt heute auf der Hawaii-Insel Maui. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Lukas und Micah Nelson, die beide ebenfalls als Musiker erfolgreich sind. (tsch)