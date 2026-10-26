Die 500-Euro-Sicherheitsstufe hatte Carsten Muschalle (46) aus Leipzig gerade erspielt, da wollte er bei „Wer wird Millionär?“ (Ausstrahlung am 26. Oktober bei RTL und schon vorab bei RTL+) mutiger werden. „Ich habe mir vorgenommen, was zu riskieren“, erklärte er und wurde - leider - übermütig.

Als sich Carsten Muschalle aus Leipzig für den Ratestuhl qualifizierte, lachte er noch. Das verging ihm dann leider viel zu schnell. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wer benutzt seinen Schwanz als Greiforgan?“, lautete die Frage, die Moderator Günther Jauch für 1000 Euro stellte. Die Antwortmöglichkeiten: A) Gemeines Weißohropossum, B) Galliger Schwarzfußleguan, C) Garstiger Rotbauchbiber, D) Gehässiger Gelbmaulgibbon. Muschalle hatte keine Ahnung, versuchte auszuschließen: „Opossum glaub ich nicht, Leguan glaub ich auch nicht und warum sollte ein Biber gehässig sein?“ Aufgrund dieser „Argumentation“ kam er auf sein Ergebnis: „Deshalb nehm ich den Gibbon.“

Es fiel ihm noch auf: „Sehr schöne Alliteration übrigens.“ Günther Jauch blickte skeptisch: „Könnte aber auch ein Gag einer Rate-Redaktion sein.“ Muschalle: „Ja, dann fahr ich mit 500 Euro mehr nach Hause, als ich gekommen bin.“

Wortwitz übersehen: Kandidat geht mit 500 Euro

Da war's, bei der 1.000-Euro-Frage, auch schon geschehen: Kandidat Muschalle fasste einen schnellen Entschluss - leider aber einen falschen. Er musste mit 500 Euro „Trostpreis“ den Platz wieder räumen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Was der Pressesprecher des 1. FC Lokomotive Leipzig in der euphorischen Rate-Eile übersehen hatte: Die Frage war durchaus noch im unteren Euro-Bereich angesiedelt, bei denen oft Wortspiele vor blankem Fachwissen stehen.

Über die Adjektive vor den Tiernamen hätte man sich der Lösung nähern können. Denn nur eines der vier Wörter wird tatsächlich im Zusammenhang mit Tieren verwendet: Die Beifügung des Wortes „gemein“ bezeichnet in der Biologie bei Tier- und Pflanzenarten „gewöhnlich“, „häufig vorkommend“ oder „weit verbreitet“. Die übrigen Antwortmöglichkeiten mit Synonymen für die Wortbedeutung „gemein“ im Sinne von „böse“, „arglistig“ gibt es im Tierreich aber nicht.

Aber den Gag verstand Muschalle nicht, weil er ihn im Eiltempo übersah. Nicht einmal einen seiner vier Joker nutzte er. Und so kam das Aus für den verheirateten Familienvater viel zu schnell. Anekdoten über seinen Job als Fußballpressesprecher konnte er nicht mehr anbringen. Muschalle ging, mit 500 Euro und fand: „Besser als nüscht!“ (tsch)