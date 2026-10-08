„Und sonst? Wie läuft es zu Hause?“Joker-Telefonat löst bei „Wer wird Millionär?“ Gelächter aus

Schüler Marco Schwarz schafft es erneut auf den Ratestuhl. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Zweite Chance für den 18-jährigen Marco Schwarz: Im Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ schafft es der Internatsschüler aus Hessisch Lichtenau erneut auf den Ratestuhl. Schwarz war zu Beginn der Woche von 64.000 Euro auf 16.000 Euro zurückgefallen - zu seinem Glück hatte er die Sicherheitsvarainte mit drei Jokern gewählt, zog so doch noch ins Finale ein. Jetzt hat der Abiturient große Pläne: „Ich erhoffe mir jetzt deutlich mehr!“, sagt er.

16 Kandidaten sind ins Finale eingezogen. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Doch schon bei der 2.000-Euro-Frage steht der Schüler auf dem Schlauch: „Am Rande des Ruhrgebiets leben rund 50.000 ... Schwerter, Dolche, Degen oder Säbel?“ Schwarz: „Ich kenne mich im Ruhrgebiet nicht aus, ich komme aus der Nähe von Kassel.“ Dann hat er jedoch eine Idee: Sein Vater ist von Beruf Disponent, müsste sich also bestens in Deutschland auskennen. Er wählt ihn als Telefonjoker aus: „Wenn er das nicht weiß, schuldet er mir 16.000 Euro!“

Für den Vater ist die Frage leicht zu beantworten: „Da gibt es einen Ort namens Schwerte“, erklärt er die richtige Lösung: Marco Schwarz ist erleichtert: „Klar und deutlich. Und sonst? Wie läuft es zu Hause?“, fragt er. Doch der Vater will schon auflegen, antwortet nur knapp: „Ciao!“ Gelächter im Studio. „Du hast noch zehn Sekunden, wir können noch reden“, versucht es der Kandidat erneut, bekommt aber nur eine knappe Antwort zurück. Günther Jauch muss schmunzeln: „Solche Dialoge kenne ich ...“

Lehrer an Stuhl festgeklebt: Günther Jauch packt über Schülerstreich aus

Günther Jauch erinnert sich an seine eigene Schulzeit. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

An den Hauptgewinn von 3 Millionen Euro kommt der Kandidat nicht heran. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Was der Moderator ebenfalls kennt: Streiche und empfindliche Strafen aus der Schulzeit. Ebenso wie sein Kandidat wurde Günther Jauch mehrfach bei Streichen erwisch: „Ich war auch der jenige, der am meisten Tadel bekommen hat in der Schule“, sagt er. Dann erinnert er sich: „Einmal haben wir den Stuhl des Musiklehrers komplett mit Pattex eingerieben“, erzählt Jauch.

Dieser habe die Aktion jedoch gar nicht lustig gefunden und einen neuen Anzug verlangt. „Wir haben dann einen Solifonds eingerichtet“, erinnert sich der Moderator lachend. Jauch weiß auch noch genau, dass eine Mitschülerin ihm damals fünf D-Mark von ihrem Taschengeld gegeben habe. „Richtig originell!“, freut sich der Kandidat über den Klebestreich, aber Jauch wiegelt ab: „Das war gar nicht originell, das war ein schwacher Gag!“

Nachdem Marco Schwarz alle vier Joker gezogen hat, hört der Schüler bei einer Gewinnsumme von 20.000 Euro sicherheitshalber auf - noch einmal will er nicht zurückfallen. (tsch)