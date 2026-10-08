Eigentlich hätten die Einschaltquoten an diesem Dienstagabend (6. Oktober) bei RTL wohl anders ausgesehen. Eine kurzfristige Programmänderung bescherte dem Sender jedoch ein deutlich besseres Ergebnis.

Nicht ganz unbeteiligt daran war RTL-Moderator Günther Jauch, der seit inzwischen über 25 Jahren eine der beliebstesten Sendungen des Senders moderiert.

Günther Jauch verdrängt anderes RTL-Format vom Sendeplatz

Normalerweise läuft bei RTL dienstagsabend zur Primetime das Reality-Format „Sommerhaus der Stars“. Die vergangenen Sendungen konnten jedoch nur noch wenige Zuschauerinnen und Zuschauer dafür begeistern, beim Kölner Privatsender einzuschalten.

Zeitweise sank die Einschaltquote in der relevanten Zielgruppe sogar auf gerade einmal 4,4 Prozent. So etwa am Dienstagabend, 15. September 2026. Der Sender schaffte es mit dem Primetime-Format deshalb nicht einmal in die 25 meistgesehenen Sendungen des Tages.

„Sommerhaus der Stars“: Günther Jauch verhindert Quotentief

Zuletzt änderte RTL dann das Programm und schob statt des „Sommerhaus der Stars“ die Drei-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch auf die Primetime am Dienstagabend (6. Oktober).

Diese Entscheidung sollte sich als richtig herausstellen, wenn man sich die Quote anschaut. Am Dienstagabend schalteten rund 2,5 Millionen Menschen ein, RTL erzielte damit eine Einschaltquote von 15,5 Prozent.

Mit Günther Jauch: Am Donnerstag läuft das Finale bei RTL

Jauch konnte die zuletzt gesunkene Einschaltquote für das Sommerhaus so also quasi verdreifachen. Die am meisten geschaute Sendung war jedoch „Die Kanzlei“ im Ersten, die auf einen Marktanteil von 18,8 Prozent gesamt und 7,5 Prozent beim jungen Publikum kam, wie „Quotenmeter“ berichtet.

Das Finale der Drei-Millionen-Euro-Woche ist am Donnerstagabend, 8. Oktober zu sehen. Wer es zuvor auf 16.000 Euro geschafft hat, kann einen Teil des zuvor erspielten Geldes wieder aufgeben und dafür in eine neue Runde starten, an dessen Ende die Drei-Millionen-Euro-Frage steht. (bas)