„Haben Sie's vertrottelt?“Kandidat vergisst bei Günther Jauch, was ihm sein Telefonjoker riet

Kandidat Ruben Jochem hat es bei „Wer wird Millionär?“ (Montag, 2. November, 20.15 Uhr, RTL, vorab bei RTL+) bis zur Marke von 8.000 Euro gespielt. Dann braucht er die Hilfe eines Telefonjokers. Der rät ihm fundiert zu einer Lösung der 16.000-Euro-Frage - und der Kandidat vergisst, welche Lösung sein Joker empfahl. „Das Problem ist, dass ich so aufgeregt bin über die richtige Antwort und die Begründung, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was er sagte.“ Günther Jauchs Mitgefühl hält sich zunächst in Grenzen: „Wirklich, haben Sie's vertrottelt, ja?“

„Jan-Lennard Struff war - was die Weltranglisten-Platzierung angeht - schon mehrfach für kurze Zeit der beste Deutsche im ...?“ A) Fechten, B) Tennis, C) Schwimmen oder D) Golf?“ Die Frage überfordert Ruben Jochem. „Das weiß ich nicht. Deshalb möchte ihn den Alexander Müller anrufen.“ Der Telefonjoker zahlt sich anscheinend aus. Er kennt Struff und sagt „auf jeden Fall ein Tennisspieler“. Jochem bedankt sich auch und meint „Ich glaube ihm“, aber dann tut sich das Problem auf: Er hat vor lauter Smalltalk mit Jauch vergessen, zu welcher Lösung sein Freund ihm geraten hat.

Günther Jauch ist fassungslos: „Das hatten wir auch noch nie“

Ein Kandidat mit Störung des Kurzzeitgedächtnisses: Günther Jauch musste ein Machtwort sprechen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Och Mann, das gibt's doch nicht“, ist der Kandidat verzweifelt und sieht nur eine Chance: „Ich hab ja noch nen Joker“, meint er und will den 50:50-Joker einsetzen. Aber Jauch schreitet ein: „Nein, das geht nicht.“

Jauch erklärt: „Sie haben vergessen, was er eigentlich grade gesagt hat. Also nein, da nehmen Sie jetzt nicht noch einen Joker. Das wäre seelische Grausamkeit, das hatten wir auch noch nie.“ Dann wiederholt Jauch, was der Telefonjoker sagte und schiebt aber gleich mahnend nach: „Er hat gesagt Tennis - ob's stimmt, ist wieder ne ganz andere Frage.“

Aber Jochem vertraut seinem Joker - und tut gut daran. Jan-Lennard Struff ist ein deutscher Tennisspieler. Die 16.000 Euro sind dem Kandidaten sicher. (tsch)